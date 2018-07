Chelsea rechazó una nueva oferta del Barcelona para fichar al brasileño Willian

El mercado de pases en esta época del año siempre genera grandes sorpresas y en algunos casos una que otra decepción. Este es el caso del Barcelona de España que recibió una tercera negativa por parte del Chelsea de Inglaterra por hacerse con los servicios del brasileño Willian.

Según el medio británico, Sky Sports, el cuadro de Cataluña habría puesto sobre la mesa, por tercera vez, 62 millones de euros para cerrar el fichaje del atacante brasileño. La repuesta del Chelsea no se hizo esperar y como en las ocasiones anteriores el cuadro ingles se negó a dejar ir a una de sus máximas figuras.

A pesar de haber mejorado la oferta económica por el atacante brasileño, el cuadro del Chelsea no tiene en sus planes dejar partir a Willian. Según medios españoles su compañero de selección, Coutinho, estaría intercediendo en la negociación y se encuentra cerca de convencerlo para fichar por Barcelona.

Por su parte el cuadro del Chelsea hace hasta lo imposible para retener al ex atacante del Shaktar y hasta su nuevo entrenador Mauricio Sarri alabó el juego del brasileño y aseguró que es un jugador de “gran calidad”.

EL DATO

Chelsea de Inglaterra despidió al italiano Antonio Conte y contrato a su compatriota Mauricio Sarri como nuevo entrenador del cuadro azul.

SKY SOURCES: @ChelseaFC reject third bid in excess of £55m from @FCBarcelona for forward @willianborges88. #SSN pic.twitter.com/RhClI3wKtd