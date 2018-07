Mourinho dejaría ir a Martial solo si llega este 'crack' del Inter

Hombre por hombre. Puesto por puesto. José Mourinho, entrenador del Manchester United, no le cierra las puertas a Anthony Martial y solo lo dejaría ir si llega uno con sus mismas características de juego y movimientos en el campo. El llamado a suplir ese vacío es Ivan Perišić.

Perišić, mediocampista del Inter de Milán y de la selección de Croacia, interesa en Old Trafford. 'The Special One' ha comunicado a la directiva que Martial, quien tiene contrato hasta a mediados de 2022, no figura en sus planes y, por ende, ha pedido el fichaje del croata.

Tal y como informa 'The Sun', José Mourinho ve con buenos ojos el arribo de Perišić si llega una buena oferta por Martial, quien suena con fuerza en el Atlético Madrid. El croata es polifuncional y, además, tiene buena pegada desde fuera del área.

En Inglaterra aseguran que los 'Red Devils' estarían dispuestos a desembolsar 60 millones de euros por el fichaje de Perisic, quien sumó tres dianas en Rusia 2018. El volante 'neroazzurro' fue el verdugo de Hannes Halldórsson, Jordan Pickford y Hugo Lloris.

EL DATO:

Anthony Martial marcó 11 goles en 39 cotejos en la última temporada con los 'Red Devils'.