Husillos: "Javier Hernández se queda en el West Ham"

El delantero de la selección de México, Javier Hernández, permanecerá en el West Ham - al menos - esta temporada, así lo afirmó Mario Husillos, director deportivo del conjunto inglés.

“Tenemos muchas expectativas. No ha habido ofertas, seguramente no las habrá porque la gente sabe que contamos con él. De momento, no está en el mercado en absoluto. Le estamos esperando con energía y muchas ganas para que se adapte a esta nueva etapa”.

Husillos - quién trabajó con Pellegrini durante su estancia en el Málaga - se mostró ilusionado con la presencia de 'Chicharito' en el proyecto que viene formalizando el estratega chileno.

“Es un estilo que favorece a todos los jugadores de ataque, porque es de mantener la posesión, atacar, llegar al área y tratar de crear ocasiones. Los delanteros en general se ven beneficiados por este tipo de juego”, enfatizó.

Recordemos que el 'Ingeniero' reveló una conversación - previa a la Copa del Mundo Rusia 2018 - con el jugador de 30 años.

“Hablé con Javier antes de que jugara la Copa del Mundo, cuando firmé aquí, y le dije que sería un jugador muy importante aquí, conmigo”, declaró en aquella vez el entrenador sureño.