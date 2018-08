Santiago Arias confiesa que quiere dejar huella en el Atlético Madrid

Santiago Arias, defensor colombiano que jugó el Mundial Rusia 2018, llegó al Atlético Madrid procedente del PSV Eindhoven de la primera división del fútbol holandés. La temporada pasada fue elegido como el mejor jugador de la Eredivisie y hoy ya viste los colores del cuadro colchonero. Declaró para la prensa y dijo que quiere hacer historia en su nuevo equipo.

"Es bonito venir a un club en el que otros colombianos han dejado huella. Sé que no es fácil, la competencia es complicada, pero me gusta eso, quiero aportar lo mío y dejar huella en el equipo", fueron las primeras palabras de Santiago Arias como nuevo jugador del Atlético Madrid. Sabe que lo de Radamel Falcao y Luis Amaranto Perea fue importante en el club y quiere llegar a ser tan importante como ellos para la afición.

El lateral derecho asegura que habló con su compatriota Falcao. El delantero le dijo la clave para triunfar en el conjunto español y estas fueron sus palabras al respecto: "Falcao y los jugadores que han pasado por acá me han dicho que es una gran afición, que apoya al equipo en las buenas y en las malas. Eso para los futbolistas es bonito".

Santiago Arias tiene una idea clara de lo que quiere Diego Simeone. El 'Cholo' tiene un estilo de juego particular y él cree que puede ganarse el puesto de titular. Además, ya enfrentó al Atlético Madrid cuando vestía los colores del PSV Eindhoven. ""Tuve oportunidad de enfrentarme al Atlético en Champions con el PSV. Sé las cualidades que tiene el equipo, cómo trabaja el entrenador y me gusta. Es un equipo grande en el que puedo aprender cosas, tanto de él como del equipo".

¿Y la afición? No se olvidó de los hinchas. Les prometió compromiso y trabajo, pero también le pidió a todos los fanáticos colchoneros que no dejen de alentar nunca al equipo. "Que siempre nos apoye y sepa que los futbolistas vamos a darlo todo. De parte mía vengo a hacer un gran torneo y a demostrar por qué me han fichado. Partido a partido, siempre pensando en ganar, sabemos que no es nada fácil, pero creo en el equipo y creemos en el trabajo de nuestro entrenador".