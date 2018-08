Coutinho deja la 14 para llevar la dorsal 7 en Barcelona

Tras jugar media temporada con el Barcelona, Coutinho decidió cambiar de camiseta. El brasileño ya no llevará la dorsal 14, sino que ahora eligió llevar en la espalda la número 7. Esta camiseta lo utilizó Arda Turán durante el 2015-2018, pero desde su salida del club, quedó libre.

El ex Liverpool decidió escoger este nuevo número antes que los flamantes fichajes elijan este número. Es más, desde su llegada, el brasileño quería utilizar la 7, pero el Barcelona lo tenía reservado para Antonine Griezmann, pero finalmente el francés optó por quedarse en el Atlético.

Ahora, Coutinho con la 7 en la espalda, espera dejar un legado en el Barcelona. “El brasileño ahora tiene la oportunidad de continuar la leyenda que acompaña a este número, y hacer que el No.7 brille nuevamente”, destaca la página web del club catalán.

