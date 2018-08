Matthaus: "El problema de Argentina fue que se la devolvían a Messi"

Lionel Messi, sinónimo de lealtad y títulos en el Barcelona. Todo lo que toca lo convierte en oro o al menos eso ocurre con el cuadro catalán, pues es otra la historia cuando se enfunda la 'albiceleste'. El rosarino fue una de las decepciones en el Mundial Rusia 2018 por no aparecer cuando más lo necesitaba su selección.

Pese a que ya pasó más de dos meses de haber finalizado la Copa del Mundo, Messi todavía sigue siendo blanco de críticas por personajes ligados al balompié. En esta oportunidad, Lothar Matthaus despotricó el juego que tuvo la selección argentina y, de paso, le dejó su 'chiquita' a Leo.

"El problema de la selección argentina en el Mundial fue que siempre se la devolvían a Messi. Vi un equipo muy previsible. Messi se la daba a un compañero, este se la devolvía, se la daba a otro y se la devolvían también", agregó Matthaus, campeón del mundo con Alemania en el Mundial Italia '90, en una entrevista a 'La Nación'.

De otro lado, el exjugador del Inter de Milán y Bayern Múnich no desaprovechó la ocasión para hablar del 'Die Mannschaft', escuadra que fue eliminada en la fase de grupos en el Mundial Rusia 2018. "Creo que el entrenador no encontró el mejor plantel que podía llevar. No solo los jugadores se equivocaron", finalizó.

EL DATO:

Lionel Messi registra 33 títulos con el Barcelona.