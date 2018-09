Las razones del buen momento de Yordy Reyna en la MLS. ¿Se le vuelve a abrir las puertas de la selección?

Hace méritos para volver a La Blanquirroja. Yordy Reyna es noticia cada fin de semana en la MLS con el Vancouver Whitecaps gracias a la activa participación con su escuadra. El último fin de semana, la 'Magia' fue el asistidor -por partida doble- para que el elenco canadiense venza por 2-1 al San Jose Earthquakes y escale a la sétima casilla de la Conferencia Oeste.

El presente del ex Red Bull Salzburgo es más que alentador. Ha disputado 22 encuentros en la presente temporada y ha aportado con 5 dianas; números que hablan de una productividad fruto del trabajo diario. Precisamente, la prensa del Vancouver ha destacado el repunte de Yordy. "Reyna fue el último jugador en dejar los campos de entrenamiento en la última semana. Además vino a entrenar el jueves, cuando el equipo tenía día libre. No es casualidad que haya estado en tan buena forma últimamente", publicó Farhan Devji, periodista del club canadiense.

Yordy Reyna was the last player off the training field every day this week. He also came in and trained on Thursday when the team was off. No coincidence he's been in such good form as of late.#VWFC