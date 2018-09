Arturo Vidal volvió a lesionarse y es duda ante Japón

El volante del FC Barcelona, Arturo Vidal, es una de las principales dudas para afrontar el amistoso internacional pactado ante la selección de Japón para este viernes 7 de septiembre.

Según Ahora Noticias, Vidal abandonó el entrenamiento matutino que realizaba el plantel dirigido por Reinaldo Rueda con miras al choque frente a los nipones: una dolencia en su rodilla derecha habría sido la causante de su prematura ausencia.

El ex jugador del Bayern Munich fue acompañado por el kinesiólogo del equipo, Pedro Oñate, quién seguirá de cerca su recuperación: el cuerpo médico de la selección chilena espera que no sea de gravedad.

Recordemos que el rendimiento de Arturo Vidal se vio comprometido debido a las constantes lesiones en su rodilla, eso lo conllevó a ser operado - en el 2014 - a fin de recuperar si mejor estado físico.

Incluso, el FC Barcelona consultó con el doctor que lo operó: Ramon Cugat, quién aseguró que el resultado de la medida fue favorable para el mediocampista de 31 años.

"Estoy bien, yo lo he dicho, desde que llegué a Barcelona que me siento súper bien físicamente y claramente hay que ir paso a paso, tampoco es jugar 'a lo loco' los partidos porque todavía no se puede. Hay que ir paso a paso, cuidando mucho lo que es la rodilla, el cuerpo. Hace mucho tiempo que no jugaba", señaló Vidal tras arribar al país asiático.

Reinaldo Rueda, entrenador de la Roja, no utilizaría del arranque al futbolista, dejando la esperanza de que pueda alternar en el parte suplementaria.

EL DATO

Arturo Vidal debutó en la temporada 2005 en el cuadro de Colo Colo, club donde permaneció hasta el 2007, año en que fue vendido al Bayer Leverkusen.