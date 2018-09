Horacio Calcaterra y sus ganas de seguir demostrando que puede ser útil para la selección

Su trabajo silencioso -pero productivo- va dando sus primeros frutos. Horacio Calcaterra nuevamente fue pieza de recambio para Ricardo Gareca -al igual que contra Holanda- y aunque el resultado finalmente no lo apoyó, quedó demostrado que el “Profe” lo tiene presente.

Sobre el minuto 76’, la “Momia” ingresó en reemplazo de Yoshimar Yotún cuando el partido iba 1-1 para darle equilibrio y manejo de resultado al equipo. En los 15 minutos de juego recuperó un balón importante e inició una jugada de peligro para la Blanquirroja.

Sin embargo, la jerarquía de Alemania hizo que a los 85’ Julian Brandt definiera el partido y no le permitiera brillar con más luz a “Calca”; no obstante, sobre el final del partido, Ricardo Gareca, con pulgar arriba, aprobó su rendimiento demostrando que no lo ha defraudado.

De a pocos el volante de Sporting Cristal va apareciendo en la foto y pese a que le tocó ingresar en el momento caliente de ambos partidos. Su presencia y buen panorama en la volante va gustando en el comando técnico bicolor, por lo que su nombre ya fue subrayado con resaltador pensando en los amistosos de octubre ante Chile y Estados Unidos en octubre.