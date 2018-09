Zinedine Zidane podría llegar al PSG para la siguiente temporada [VIDEO]

Zinedine Zidane reveló ayer que dentro de poco volverá a dirigir a nivel profesional. Su sueño es seguir siendo director técnico, pero al parecer no irá al Real Madrid. "Seguramente que dentro de poco voy a volver a entrenar, porque es lo que me gusta y lo que he hecho toda mi vida", fueron las palabras que dijo al respecto el último lunes.

Se especuló mucho de que el Manchester United sería su destino y que incluso ya tendría en mente algunos fichajes para ganarlo todo en Europa. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que desde Francia uno de los clubes más grandes de Europa ya lo ha estado tanteando para convertirlo en su director técnico para la siguiente temporada.

Estamos hablando del PSG. Según cuenta 'OK Diario', el conjunto parisino ya ha empezado a mover sus fichas para tener a Zidane desde el siguiente curso. Muchos en el club creen que Thomas Tuchel pueda llegar a tener todos los éxitos que viene teniendo el cuadro galo hace ya varias temporadas. Desde 'El Chiringuito' también confirmaron la noticia.

"El PSG habló con él este verano. Le sondeó y le dijo que si la apuesta por Tuchel no funciona y no llega a mínimo semifinales de Champions, les gustaría contar con él. Si puede, echará el resto por Zidane para la próxima temporada", dijo el periodista Eduardo Inda durante su programa por 'El Chiringuito de Jugones'.

