Vinícius Junior entra en la convocatoria para el Real Madrid vs Espanyol

Julen Lopetegui aseguró el día de ayer que para el encuentro ante el Espanyol por la quinta fecha de la Liga Santander haría varios cambios. Esto debido a la seguida cantidad de juegos que están teniendo sus dirigidos. ¿La oportunidad de Vinícius Junior ha llegado? Aún no se sabe si será titular, pero el Real Madrid dio a conocer que su nombre está dentro de los convocados por el estratega español para el encuentro de esta tarde.

A través de un comunicado oficial, la 'Casa Blanca' reveló los nombres que están convocados para este encuentro que se jugará desde la 1:45 pm (hora peruana) en la casa de Madrid. Vinícius demostró su calidad jugando para el Castilla las últimas jornadas y le llenó los ojos a Lopetegui para que lo tenga en consideración para el partido ante el elenco catalán.

La ausencia de Dani Carvajal era ya conocida debido al golpe que sufrió en el último encuentro del Real Madrid. Esto ocurrió por Champions League, en el triunfo de los 'merengues' ante la Roma por fase de grupos. Es por esa razón que Álvaro Odriozola sería el titular en el esquema de Lopetegui. Sería la primera vez que juegue con la elástica del cuadro blanco y promete dar lo mejor de sí mismo.

Una de las sorpresas es la no presencia de Toni Kroos. Esto es por una decisión técnica. El centrocampista alemán no posee ni un solo golpe ni lesión, solo que ha venido jugando de manera seguida todos los partidos oficiales que ha tenido el Real Madrid desde que inició la temporada. Otros nombres que no están en la convocatoria para este encuentro son los defensores Vallejo y Reguilón.

La expectativa está únicamente en Vinícius Junior. La afición madridista espera que el brasileño pueda debutar con pie derecho en el primer equipo y todos quieren verlo brillar tal como lo hizo vistiendo los colores del Flamengo. Cabe precisar que Florentino Pérez desembolsó una cantidad de 45 millones de euros para poder ficharlo y llevarlo al fútbol de élite.

Aquí la lista completa de convocados de Julen Lopetegui para el encuentro del Real Madrid ante el Espanyol por la quinta fecha de la Liga Santander.