Lopetegui sobre Cristiano: "Todo el mundo dice que no era expulsión"

La exagerada expulsión de Cristiano Ronaldo en la Champions League sigue siendo el tema del momento. Esta vez el turno de opinar fue de Julen Lopetegui, el técnico del Real Madrid consideró que ‘sino fue expulsión deberán revisar el caso de ‘CR7’ para no recibir una drástica castigo.

"No he visto bien la jugada pero todo el mundo ha dicho que no era de expulsión. Con la ayuda del VAR es más sencillo no equivocarse. Me imagino que si no era expulsión tomarán la decisiones adecuadas, pero no me compete hablar de eso", señaló Julen Lopetegui.

Los periodistas fueron insistentes con Cristiano y le dijeron que si ‘¿Hubieran expulsado a ‘CR7’ con la camiseta del Real Madrid? El técnico se salió por la tangente. "No, no tengo opinión. Si la hubiera, imagínate hasta dónde podría llegar. Es un tema más para vosotros que para mí".

Otro de los técnicos que habló sobre Cristiano es el ‘Cholo’ Simeone y aseguró que con el VAR no hubiese pasado eso. "Hay que tener cuidado con lo que se hace ahora con el VAR. Viendo la forma en la que expulsaron a Cristiano... No pareció que hizo nada y fue expulsado. Los árbitros tienen ayuda y eso condiciona lo que pasa en el campo".

Sin embargo, la expulsión de ‘CR7’ parece ser cosa del pasado. El luso volvió hoy a los entrenamientos de la Juventus con un mejor ánimo. “Hay que dar tiempo para que se relaje y se tranquilice. Se ha quedado muy mal por esta roja, pero hay que seguir adelante y prepararse para el partido del domingo. Son situaciones que te dejan amargado pero hay que saber reaccionar”, señaló Massimiliano Allegri.

DATO:

UEFA revisará el caso de Cristiano Ronaldo para determinar si le dan dos o tres fechas de castigo o finalmente se le anula su sanción.