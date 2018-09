Ernesto Valverde: "Por el momento el Real Madrid no es problema, cuando juguemos lo analizaremos"

La primera jornada en el fútbol español puso a diversos equipos en posiciones expectantes de la Liga Santander, pero es abiertamente conocido que el dominio en el viejo continente está regido por los gigantes como Barcelona o Real Madrid. Por eso cuando se le preguntó a Ernesto Valverde por el 'rival de toda la vida', solo fue corto y cerrado en sus declaraciones.

El DT Blaugrana, que llegó de la Real Sociedad en 2017, ha señalado en la conferencia de prensa previo al encuentro frente a Girona: 'que todavía no ha analizado "mucho" el juego del Real Madrid de Julen Lopetegui', y que lo hará "conforme se acerque el momento de jugar contra ellos". Valverde explicó que no hay por qué desesperarse y las ansias no son buenas para estos momentos del fútbol en alto nivel.

Por eso fue explícito y detalló el futuro más inmediato del cuadro de Catalunya: "Vienen partidos muy seguidos. A este llegamos con margen, pero luego llegan dos, uno fuera de casa, con poco margen de movimiento. Tenemos que estar muy finos, ya que ellos vendrán muy bien". Además, sabe muy bien qué le deparan las próximas semanas: "Vienen de hacer una gran temporada y una mentalidad muy de jugar hacia arriba. Tengo la sensación de que están igual. Será un choque intenso".

Otro detalle que quiso agudizar es el 'partido de la discordia' entre Barcelona y Girona fuera de España: Teniendo un partido como el de mañana, me parece increíble que estemos hablando de un partido a jugar dentro de unos meses. Se jugará seguro… no se sabe dónde. El desacuerdo entre la RFEF y LaLiga es lo que acapara toda la información".

EL DATO:

Ernesto Valverde cursa su segunda temporada en Barcelona.