Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid por estos 3 motivos [FOTOS Y VIDEOS]

Cristiano Ronaldo hace meses le dijo adiós al Real Madrid después haber vivido toda una historia de amor durante muchos años, el traspaso a Juventus hizo que 'el astro' portugués cierre la puerta del 'Estadio Santiago Bernabéu' de forma definitiva.

Así es como se dio todo este proceso, en un abrir y cerrar de ojos, situación que no todos entendían o por lo menos se desconocía el motivo principal de 'Ronaldisimo' para salir de su casa por varias temporadas en el fútbol español. Hasta hoy, porque 'El Mundo' de España develó al milímetro qué es lo que pasó realmente.

1) La deuda con hacienda - Pago de tributos en España:

"No tengo estudios. Lo único que he hecho en mi vida es jugar al fútbol, pero no soy tonto y no me fío de nadie. Por eso cuando contrató a un asesor siempre le pago el 30% más de lo que pide, porque no quiero problemas", señaló Cristiano Ronaldo cuando fue citado a la fiscalía para dar su opinión.

2) La molestia con Real Madrid por su sueldo:

Cristiano Ronaldo después de haber ganado cosas año tras años intentó ganar mucho más dinero con motivo de 'sus títulos entregados al club': "Siempre me ponen por detrás de Di Stéfano. Ya no sé qué más tengo que hacer. Es una falta de respeto que yo, el Balón de Oro, gane menos que Messi y Neymar. No es dinero, es estatus, respeto".

3) Zinedine Zidane pidió que lo boten:

Mientras 'Zizou' fue entrenador del Real Madrid no la pasó muy bien o por lo menos cómodo, según cuenta la rotativa de España en su versión impresa, Zidane vivió el calvario de escuchar siempre la queja de Cristiano Ronaldo: "Resolved lo de Cristiano como sea, porque no habla de otra cosa en el vestuario, es insoportable", señaló el ex entrenador francés de 'La Casa Blanca' que renunció poco antes de confirmar la salida de 'CR7'.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo salió del Real Madrid por un monto cercano a 112 millones de euros.