Liverpool vs Manchester City con Mohamed Salah y Sergio Agüero EN DIRECTO: Canal, Hora y día │ GUÍA TV [PREMIER LEAGUE]

Tremendo partidazo se dará entre Liverpool y Manchester City el día de mañana domingo 7 de septiembre, ambos rivales se han presentado por el título desde que comenzó la temporada en la actual Premier League, y los intercambios goles en el comienzo del año han fijado una previa impresionante para este duelo que pinta de clásico.

Las dos partes vienen compartiendo la primera posición en la cima de esta Premier League, después de siete encuentros jugados, tienen un historial idéntico: de 6 victorias y un empate, separados solo en el presente por la diferencia de goles, la cual es superior del Manchester City.

The latest news from both sides ahead of tomorrow's top of the table clash...#LIVMCIhttps://t.co/SaCNhG7WQp — Liverpool FC (@LFC) 6 de octubre de 2018

No hay duda de que quien termine venciendo en la ciudad de 'The Beatles' tiene la gran oportunidad de ser los campeones coronados del fútbol inglés, incluso a esta altura, un enfrentamiento en Anfield es una posibilidad insoportable, pero muy aparte de ver tan temprano la posibilidad de títulos, lo que va a priorizar ahora es la jerarquía de Pep Guardiola y Jurgen Klopp.

Jürgen Klopp habló en la previa sobre esta situación: "No creo que tenga sentido en este momento pensar en el título. Hay muchos juegos que disputar. Pero es un partido en casa contra Manchester City y eso es difícil. El año pasado fueron realmente especiales y espero que vuelvan a ser así".

Five stunners. One winner. 🔥🔥🔥🔥🔥@DanielSturridge's Stamford Bridge screamer wins our September Goal of the Month competition. 👏👏 pic.twitter.com/KmE73X0xQF — Liverpool FC (@LFC) 6 de octubre de 2018

Por su parte Guardiola tuvo una respuesta bastante parecida en intensidad, preámbulo de partidazo: "Los equipos que juegan como ellos pueden perder la concentración, pero nunca le pasó a la Ciudad el año pasado, así que me tienen todo el respeto. Tenemos que hacer lo mejor para mantenerlos alejados de nosotros y crear algunas oportunidades frente a su objetivo".

Si el año pasado rompimos récords, que este sean maldiciones. Vamos a Anfield. #lfcvcity https://t.co/JdeLBKBEpw — Manchester City (@ManCityES) 5 de octubre de 2018

FICHA TÉCNICA - LIVERPOOL VS MANCHESTER CITY:

Hora: 10:30 a.m.

Estadio: Anfield Road.

Torneo: Premier League.

