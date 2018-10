Arthur Melo confesó que Lionel Messi es un gran ejemplo para él

El Barcelona contrató a Arthur Melo luego de quedarse sin Andrés Iniesta para esta temporada. El mediocentro brasileño ha mostrado ciertos destellos que hacen recordar a Xavi Hernández y al mismísimo Iniesta. Sin embargo, en unas declaraciones que dio para 'Barca TV' aseguró que Lionel Messi lo ha recibido de la mejor manera posible en el equipo, que lo aconseja y se siente como en casa. Es su 'entrenador personal'.

"Los consejos que me da Messi son tácticos, ya que el estilo del Barca es único y cada jugador debe saber dónde está colocado su compañero en el terreno de juego", fueron las primeras palabras de Arthur, quién también confesó que escuchar el himno de la Champions League le pone los "pelos de punta". Está encantado con esta oportunidad que se le ha presentado de defender la camiseta de uno de los clubes más poderosos de Europa y el mundo.

El ex jugador del Gremio reveló también que Messi no solo lo ha adoptado dentro del vestuario, sino fuera de él también. El argentino ya declaró hace unas semanas diciendo que Arthur tiene todo para ser clave en el Barcelona los siguientes años. Melo dijo que verlo por la televisión (a Messi) era admirable, pero personalmente y fuera del campo "es mucho mejor todavía".

"Es un genio, el mejor que ha existido. Solo puedo darle las gracias por la confianza", siguió los halagos de Arthur Melo hacia Lionel Messi. También tuvo tiempo para comparar el juego europeo con el brasileño. "Es difícil llegar a un lugar en el que no conoces nada. Es complicado, pero todo el mundo me ha recibido muy bien. Que haya otros jugadores brasileños me lo ha puesto más fácil. Un jugador sin balón en Brasil no hace casi nada. Aquí, sin balón, si juegas al ataque también formas parte del sistema defensivo".