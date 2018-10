Philippe Coutinho habló de la actualidad del Barcelona

Philippe Coutinho se animó a analizar el momento que está viviendo el Barcelona en la Liga Santander. Asegura que es extraño debido a que no se ha acostumbrado a no ganar varios partidos de manera continua. Este inicio de temporada, para los intereses blaugranas, no ha sido el mejor de todos debido a que han dejado escapar varios puntos no solo en casa sino también fuera de ella.

A pesar de que el brasileño está en la concentración con su selección para lo que será el encuentro ante Arabia Saudita este viernes por un amistoso internacional, el Barcelona no deja de ser noticia para Philippe Coutinho. Se acostumbró a ganar en la Liga Santander de manera seguida, pero esta temporada no viene siendo la mejor en la competencia liguera para el conjunto culé. Sin embargo, se mantienen entre los primeros puestos de la clasificación.

"Estamos entre los primeros y hemos comenzado bien la Champions", fue el primer análisis de Coutinho sobre el presente de su club. La Champions League ha iniciado de muy buena manera para el Barcelona. Esto debido a que en el primer partido, ante el PSV, lograron golear sin problemas en casa y luego, en su salida a Londres para visitar al Tottenham, se quedaron con los tres puntos gracias a un tanto de él y la genialidad de Lionel Messi.

Coutinho no está preocupado y lo hizo saber. "No, no estoy nada preocupado. Ni un poco. Es verdad que llevamos cuatro partidos sin ganar en la Liga y eso no es normal, pero es el inicio de una temporada larga y pasarán muchas cosas", explicó acerca de lo que viene siendo el bache en el que ha caído el Barcelona en la Liga Santander. Por el momento, seguirá preparándose con la Selección Brasileña para afrontar los amistosos que se le viene.