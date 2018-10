La incomodidad de Reinaldo Rueda tras ser consultado si Medel y Vidal vetan jugadores [AUDIO]

Perú y Chile se verán las caras este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami por lo que el DT de la 'Roja', Reinaldo Rueda, brindó una conferencia de prensa en la antesala del 'Clásico del Pacífico'. Una de las preguntas que le hicieron al técnico colombiano fue acerca de si era cierto que Gary Medel y Arturo Vidal tenían injerencia en la convocatoria de los jugadores chilenos en la selección.

La pregunta hecha por el hombre de prensa fue la siguiente: "Gary Medel quería aclarar un tema de que supuestamente él como Vidal eran cab... en la selección y de que ellos mandaban en la selección y le decían a usted a quién y a quién no llamar, específicamente por el caso de Marcelo Díaz. Ayer habló Gary Medel sobre este tema, quería preguntarle qué le parecen esos rumores a usted"

El DT de 61 años, visiblemente incómodo por la pregunta, primero soltó una risa y decidió responder: "Mire estas canas y si yo a estas alturas... o sea te respondo porque te respeto pero no merece ni siquiera una respuesta ese comentario", fue lo que mencionó el exestratega del Atlético Nacional de Medellín.

El último martes, el actual capitán de Chile, Gary Medel, se mostró muy molesto con las versiones de la prensa que apuntaban a que el jugador del Besiktas y Arturo Vidal, fueron los culpables de la ausencia de Marcelo Díaz mencionando que ambos deportistas deciden e influyen en las nóminas del técnico mapocho.

"He sabido que salieron cosas de mí y de Arturo, que hemos vetado a un par de jugadores, pero todo es falso, porque nosotros no vetamos a nadie, no sacamos ni metemos jugadores a la Selección" , enfatizó en conferencia de prensa en Miami, Gary Medel.