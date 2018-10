Bélgica empató 1-1 ante Holanda y registra más de 10 años sin perder ante la 'Naranja'

Como si se tratase de una herejía, el combinado de Bélgica continúa “Diablo”. Esta vez, empató en calidad de anfitrión 1-1 ante la ascendente Holanda en un amistoso; sin embargo, el tercer puesto en la Copa del Mundo, continúa escribiendo la historia de una increíble racha sobre su rival de turno.

A los 5’ el delantero del Nápoli, Dries Mertens, abrió el marcador en el Roi Baudouin de Bruselas; no obstante, la “Naranja” reaccionó y respondió a los 27’ con un gol de Arnaut Danjuma tras una excelente asistencia del mejor jugador hoy por hoy en Holanda: Memphis Depay.

Pese a que ambos conjuntos tuvieron claras ocasiones en la segunda mitad, el marcador no se volvió a mover y si bien no hubo victoria, para los belgas fue un empate con sabor a triunfo debido a que no pierde ante la “Orange” hace más de 20 años. La última vez fue en 1997 (3-1 por las Elimintorias de Francia 1998).

Además, los “Diablos Rojos” continúan imparables de la mano de Roberto Martínez. Desde que el entrenador español tomó las riendas del equipo en el 2016, Bélgica ha perdido apenas dos partidos (ante España y Francia.