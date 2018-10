Pelé reta a Neymar

Sin duda, Pelé es la leyenda más grande que tiene el fútbol brasileño. Por otro lado, Neymar es una realidad que sigue en ascenso, tanto en la selección brasileña como en el PSG.

Ambos, en tiempos distintos levantan los gritos de la afición pero Neymar ya superó en la cantidad de partidos de Pelé con la 'Canarinha' y el ex delantero lo felicitó pero también lo retó.

"Felicidades Neymar por tus partidos esta semana. Has superado mis 92. Ahora ve y supera también mi récord de goles. ¡Brasil te necesita!", escribió Pelé en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, Pelé anotó 77 goles en 92 partidos mientras que Neymar solo tiene 59 tantos en 94 cotejos.

Congratulations, @neymarjr, on your caps this week. You surpassed my 92. Now go and get my goals record too - Brazil needs you! // Parabéns, Neymar, por superar meu número de jogos pela Seleção. Supere meu recorde de gols também. O Brasil precisa de você! https://t.co/wEmWBI7WPO