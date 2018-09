Pelé resaltó la grandeza de Alfredo Di Stéfano con una indirecta a los argentinos

Pelé vuelve a liarse con los argentinos. Esta vez ‘O Rei’ decidió reconocer públicamente, a través de un mensaje, la grandeza del argentino nacionalizado español, Alfredo Di Stéfano. Sin embargo, el recado estuvo acompañado de una ‘provocación’ para los argentino ¿será para los maradonianos?

“Di Stefano puede no haber jugado una Copa del Mundo, pero no importa. Él era tan bueno, que podría haber sido brasileño…”, escribió Pelé en su cuenta oficial de Twitter. El mensaje estuvo acompañado de una postal junto a la leyenda del Real Madrid.

"Yo estuve en un Mundial (…) Yo fui con los jugadores, 22 jugadores son la selección, ¿no? No pude jugar por una lesión de columna, pero entrenaba con los compañeros. Si no hago el gol yo en Gales España no se clasifica. El Mundial empieza antes, y yo estaba ahí. Yo fui internacional, nos clasificamos para el Mundial y lo que pasó fue eso, una lesión de espalda y no pude contribuir", señaló Alfredo Di Stéfano un año antes de su deceso.

Edson Arantes do Nascimento, o popularmente conocido como Pelé, se hizo ganador de tres mundiales con la selección de Brasil durante los años 1958, 1962 y 1970. Además, el histórico delantero es reconocido a nivel internacional como el mejor futbolista de toda la historia.

Alfredo Di Stefano may not have played in a World Cup but it didn't matter. He was so good, he could have been Brazilian...😉 // Alfredo Di Stefano pode não ter jogado uma Copa do Mundo, mas isso não importa. Ele era tão bom, que poderia ter sido brasileiro... pic.twitter.com/AhUwsBE5r3