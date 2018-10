José Mourinho casi llora al hablar de Cristiano Ronaldo, Chelsea y Maurizio Sarri [VIDEO]

José Mourinho mostró diversas facetas de su personalidad al momento de presentarse con la prensa internacional, el técnico portugués quien actualmente está liderando al cuadro de Manchester United, se encuentra harto por algunas situaciones en su entorno. Por eso cuando respondía a los diversos temas, se mostró bastante sensible.

Cuando le tocó hablar sobre su 'ex hijo predilecto', el astro mundial en Juventus, ‘Mou’ se conmovió: "Creo que Cristiano está en un nivel en el que no necesita este tipo de preguntas y respuestas. Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, y nadie puede decir lo contrario. Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, así de simple".

Además, ‘The Special One’ no olvidó 'al amor eterno en Inglaterra' y supo agradecer a su ex casa en Stamford Bridge por un acto digno de rescatar: "Quiero agradecerle a Sarri por su honestidad. Y al Chelsea por su honestidad también. Pero no estoy feliz que se esté yendo demasiado lejos con el muchacho joven (Marco Ianni, ayudante de Sarri). No creo que se merezca más de lo que ya se llevó. Se disculpó conmigo y acepté sus disculpas".

Todo esto dicho por el incidente que vivió en el partido por Premier League entre Manchester United vs Chelsea, donde Mourinho fue increpado luego del gol en último minuto del volante inglés de 'Los Blues', Ross Barkley: "Creo que merece una segunda oportunidad, no merece ser despedido ni nada por el estilo, el club (Chelsea) fue firme con él y él reconoció haber actuado de manera incorrecta".

EL DATO:

José Mourinho como entrenador de Manchester United viene ganando: Community Shield en 2016, Football League Cup y UEFA Europa League en 2017.