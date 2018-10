José Mourinho descartó regresar al Real Madrid esta temporada

El Manchester United se está alistando para un partido muy importante por la Champions League ante la Juventus. Se jugará este martes por la tarde y hoy habló José Mourinho en conferencia de prensa. A pesar de que se sentó para responder dudas sobre el juego de la Liga de Campeones, varios periodistas le preguntaron sobre la posibilidad de volver a entrenar al Real Madrid esta temporada. Ante esto, 'Mou' estalló en rueda de prensa y dejó en claro que no volverá este curso a la 'Casa Blanca'.

Como se recuerda, en Real Madrid están todos preocupados por cómo está llevando al equipo Julen Lopetegui. El estratega español no está teniendo los resultados que la directiva le ha propuesto al inicio de la temporada y en estos momentos se ubica fuera de los puestos de clasificación a la Champions League en la Liga Santander. Florentino Pérez estaría buscando un nuevo entrenador ya que el crédito del ex seleccionador de España se está terminando en Chamartín.

"Soy feliz aquí. Estoy feliz con mi contrato y me gustaría quedarme después de que se termine. Todo lo que estoy pensando es en el Manchester United", fueron las tajantes palabras de José Mourinho cuando le preguntaron sobre el Real Madrid. El entrenador de los 'Diablos Rojos' está concentrado en lo que será el partido de mañana ante la Juventus por Champions League y respondió preguntas sobre el encuentro y se dio tiempo para elogiar a Cristiano Ronaldo, hasta que le volvieron a preguntar por el conjunto español.

Fue en ese momento que se molestó y estalló en plena conferencia. "No me gusta esta rueda de prensa. No quiero hablar con periodistas españoles que solo están interesados en el Madrid", dijo con un tono alzado de voz. Cabe destacar que su nombre figura entre los principales candidatos del Real Madrid para reemplazar a Julen Lopetegui, pero también se manejan otros nombres como Solari, Conte y un viejo conocido de la casa: Guti.