Ayudante de Maurizio Sarri celebró gol en la cara de José Mourinho y su reacción es imperdible [VIDEO]

José Mourinho estuvo a punto de sumar su primera racha de victorias. Era la segunda y de visita ante Chelsea. Los 'Red Devils' habían realizado un excelente encuentro, a pesar de ir perdiendo con el tempranero gol del defensa central alemán Antonio Rüdiger al minuto 21'.

Desde entonces, el partido se tornó más que reñido. Los dirigidos por Maurizio Sarri buscaron por todos los medios ampliar el marcador, incluso el delantero español Álvaro Morata tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia, sin embargo, perdonó a la valla de David de Gea. Esta fatalidad permitió que Manchester United se recupere.

Y la reacción partió de un jugador cuestionado por el propio 'Mou': Anthony Martial. El delantero francés aprovechó sus cualidades para anotar el doblete que - hasta el minuto 95' - les daba tres valiosos puntos: decretó el empate al minuto 55' y añadió una diana más a los 73.

Todo hacía indicar que el pitazo final sería favorable para los de Old Trafford, sin embargo, la aparición de Barkley terminó por desvanecer toda tipo de ilusión. La anotación del volante inglés hizo explotar a todo Stamford Bridge, incluido el asistente de Maurizio Sarri, Marco Ianni, quién no tuvo mejor idea que gritarle el gol a José Mourinho en la cara. La reacción del portugués no se hizo esperar y tuvo que ser controlado para que la situación no pase a mayores.