Manchester United vs Chelsea EN VIVO por la fecha 9 de la Premier League

La escuadra de Manchester United visitará este sábado 20 de octubre al conjunto de Chelsea en Stamford Bridge a las 06:30 horas (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la jornada 9 de la Premier League, la cuál será transmitida por DIRECTV Sports, beIN Sports, Chelsea TV Online y MUTV App.

Los dirigidos por José Mourinho tratarán de iniciar una buena racha de victorias, luego de vencer agónicamente a Newcastle United en la última jornada de la Premier League por 3-2. Esta ruptura significó el aval de Alexis Sánchez, quién decretó el gol de la victoria de los Red Devils y, de alguna manera, 'salvó' de 'Mou' de una catastrófica derrota.

A pesar de ello, sigue siendo su peor inicio en una temporada de la Premier League: una derrota en Stamford Bridge podría significar que vuelvan a caer a mitad de tabla. Recordemos que el entrenador portugués fue echado de Chelsea justamente por tener un rendimiento muy similar al que realiza en Old Trafford.

Por su parte, el cuadro dirigido por Maurizio Sarri se ha acoplado rápido a la filosofía que pretende. El italiano - quién llegó a Inglaterra con buenas credenciales luego de su performance en el Nápoli - comparte la punta junto al Manchester City: ambos son imbatibles de local.

Su principal figura es Eden Hazard. El mediocampista de la selección de Bélgica ha salido liderar a los 'Blues' y junto a su juego se complementan N'Golo Kanté, Jorginho y Willian, tridente que permite el equilibrio tanto en ofensiva como defensivamente. Son serios candidatos a quedarse con el torneo local.

