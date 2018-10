Universitario: Juan Manuel Vargas y su cambio de look en el último entrenamiento crema [FOTO]

Universitario de Deportes atraviesa su mejor momento en lo que va del Descentralizado 2018, con 12 puntos de 12, el cuadro crema se ha dado un respiro con el tema del descenso y hasta ya entró en la pelea por el Torneo Clausura.

Sin embargo, Juan Manuel Vargas no atraviesa por una situación similar, ya que el lateral izquierdo no ha sido considerado por el entrenador Nicolás Córdova para formar parte del primer equipo de Universitario en los últimos partidos.

No obstante, esto no fue impedimento para que el popular ‘Loco’ sorprenda a todos con tienda crema con un radical cambio de look. Juan Manuel Vargas arribó a las instalaciones de campomar con el cabello teñido de rubio, algo que causó sorpresa en sus compañeros y el comando técnico de Nicolás Córdova.

El ex jugador de la Fiorentina, Betis, no viene atravesando un buen presente futbolístico, en un plantel donde era el llamado a ser uno de los referentes para sacar adelante de esta mala situación a Universitario.

El cuadro crema afrontará un partido clave este sábado 27 de octubre en el Estadio Nacional desde las 8:30 cuando enfrente a Sports Boys.