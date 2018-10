Barcelona vs Real Madrid: día, hora y canales del clásico español de este domingo

Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan este domingo 28 de octubre en un vibrante encuentro de pronóstico reservado. Ambas escuadras protagonizaron un nuevo ‘derbi’ del fútbol español desde el Estadio Camp Nou.

Tras la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus, y la reciente fractura del codo derecho de Lionel Messi, este clásico español se jugará sin ninguna de estas dos figuras por primera vez en 11 años. Algo inédito en la última década.

Además, las realidades de ambos equipos le añaden un condimento especial a este encuentro. Por un lado, el resultado de este choque podría definir el futuro de Julen Lopetegui. De ganar, será ratificado en su cargo; sin embargo, un marcador en contra terminaría con el cese de sus funciones en el banco madridista.

Por su parte, Barcelona llega en mejores condiciones a este encuentro, único líder en la Liga Santander con 18 unidades y puntero en el grupo B de la Champions League con 9 puntos tras su última victoria ante el Inter de Milán por 2-0.

No obstante, no todas son buenas noticias en el cuadro de Ernesto Valverde, ya que no podrá contar con su máxima figura, Lionel Messi por una lesión al codo de su brazo derecho que lo dejará fuera de las canchas por tres semanas.

El duelo entre Barcelona y Real Madrid está programado para el domingo 28 de octubre a las 10:15 a.m.(hora peruana) e irá por las pantallas de DirecTV Sports.

HORARIOS DEL BARCELONA vs. REAL MADRID

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10:15 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 10:15 a.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9:15 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11:15 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12:15 p.m.