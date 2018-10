Andrés Iniesta vive de esta forma el clásico entre Barcelona y Real Madrid

Un clásico diferente vive Andrés Iniesta luego de su partido de Barcelona al fútbol español, precisamente a jugar por el Vissel Kobe. El ex capitán catalán a pesar de la diferencia de horarios disfrutó a su manera el encuentro y obviamente apoyando a sus ex compañeros.

En la comodidad de su hogar en país del sol naciente, el "cerebro" utilizó sus redes sociales para magnificar su apoyo con una leyenda que de inmediato gozó de comentarios de sus miles de seguidores. "Desde la otra punta del mundo!! Vamos Barcelona".

Hace unos días fue entrevistado de sus sensaciones en una entrevista en 'La Vanguardia', "Claro que echo de menos a mis compañeros, jugar en el Camp Nou, la gente y el ambiente de un partido así. Pero eso lo echo de menos y lo echaré de menos siempre".

Por último en aquella nota confesó que tiene comunicación con muchos de sus ex compañeros. "El Barça, sin Leo siempre será menos Barça, eso es una realidad. Pero ya ha ocurrido otras veces. Lo importante es que hay jugadores para intentar que esa baja se note lo menos posible".

Once año tuvieron que pasar para presenciar un clásico sin Lionel Messi (lesionado) y Cristiano Ronaldo (Fichó por Juventus).

