Julen Lopetegui y su cuerpo técnico tienen un pasado marcado en Barcelona [VIDEO]

Los superclásicos en España siempre dejan historias para marcarlas con resaltador debido a los diversos personajes que rondan tanto en Real Madrid como en el Barcelona de España. En esta oportunidad le toca al actual director técnico de 'La Casa Blanca', Julen Lopetegui Agote.

El nacido en el 'País Vasco' cuando era portero militó en 'Camp Nou' con poca regularidad, mientras que sus ayudantes de campos actuales, Pablo Sanz y Celades se formaron en La Masía, este no es detalle menor porque conocieron las internas del club que se encuentra en Catalunya y vivirán su primer clásico como 'Madridistas'.

Julen Lopetegui nació como futbolista en la Real Sociedad de España y fue fichado cuando era 'todo un chaval' al Real Madrid Castilla por la década de los 80's, debido a su gran estatura 1.90 metros y la disciplina que mostraba en cada uno de los entrenamientos se quedó en el primer equipo del Real Madrid. Aunque solo jugó un partido: frente al Atlético de Madrid (3-3) en la Liga de 1989-90.

Después fue fichado por el Barcelona en 1994 con la estampa de ser un refuerzo 'bueno, bonito y barato', cosa que con el tiempo terminó siendo así debido a su discreto rendimiento y poquísima actividad dentro de las canchas. Ya que solo actuó en cinco oportunidades, pero quedó marcado por un 'show nefasto' ante Zaragoza por una Supercopa de España donde 'los blaugranas' cayeron 4-5 de local.

Ahí conoció a su actual asistente Pablo Sanz, quien nació en Barcelona el 30 de agosto de 1973, formándose como futbolista en las categorías menores del Camp Barca, pasó por el Nàstic, Rayo Vallecano, C. D. Numancia y cerró su historia como centrocampista en C. E. Sabadell. Mientras que Albert Celades fue cuidado por La Masía y debutó en un partido entre Real Madrid vs Barcelona en la campaña 1995-96.

EL DATO:

Julen Lopetegui llegó al Real Madrid después de ser Seleccionador Nacional de España.