Santiago Solari y sus primeras palabras como director técnico del Real Madrid

Santiago Solari empezó a trabajar. Ni bien se supo que Julen Lopetegui fue destituido por Florentino Pérez como entrenador del Real Madrid, el nuevo director técnico interino empezó a planear lo que serán estos días como el nuevo líder. La primera prueba será el encuentro ante el Melilla por la Copa del Rey, que se jugará este miércoles desde la 1:30 pm (hora peruana). Esta mañana atendió a los medios de prensa por primera vez luego de que lo presentaran -en redes sociales- como el nuevo entrenador interino.

"Me he encontrado al grupo dolido, pero con muchas ganas de arrancar y revertir la situación. Es un grupo de guerreros que ha ganado muchísimas cosas. La situación no es la más fácil, pero los vi con muchas ganas de revertir", fueron las primeras palabras de Santiago Solari como el nuevo entrenador interino del Real Madrid. También habló sobre Vinícius Junior, el joven extremo brasileño que lo usó de titular siempre que pudo en el Castilla.

"Vinícius es uno más de la primera plantilla. Lo que importa es lo que pasa en cada jugada, en cada partido. He sudado la camiseta como muchos otros en este club que ya no están. El Real Madrid nos supera en grandeza pero a la vez nos incluye a todos", siguió hablando en conferencia de prensa. El día de mañana será su primera prueba desde el banquillo cuando enfrente al Melilla por la Copa del Rey.

"La idea es ir a Melilla este miércoles y jugar con dos coj****. No siento que el vestuario me mire con recelo. Vengo con ganas de salir a ganar. Son jugadores que han luchado mucho por el club. No es tan fácil. En los momentos más delicados es donde se ve. Mi primer objetivo es ganar. Tenemos que salir a jugar un partido que es igual de importante, que se propone siempre competir y salir a ganarlo. Con este grupo de campeones que están dolidos por la situación", expresó.