Aseguran que el Real Madrid se ha reunido con Mauricio Pochettino

Real Madrid está en busca de nuevo técnico. Luego de despedir a Julen Lopetegui tras el desastrozo inicio de temporada, ha informado que Santiago Solari asumirá el cargo de manera provisional mientras busca al estratega ideal. Se habla mucho del italiano Antonio Conte, quien actualmente está libre y le gusta la idea de ir al banquillo del Santiago Bernabéu a hacerse cargo del equipo que ganó las últimas tres Champions League.

Sin embargo, apunta 'The Sun' que algunos directivos del Real Madrid viajaron hasta Londres para reunirse con Mauricio Pochettino y conocer un poco más de él. Estos emisarios habrían estado presentes en el partido entre el Tottenham y Manchester City que se jugó el último lunes y ganaron los dirigidos por Pep Guardiola. Informan que se han reunido con personas muy cercanas del estratega argentino para empezar a armar lazos con el técnico de los 'Spurs'.

No es la primera vez que el nombre de Mauricio Pochettino está en las oficinas del Real Madrid. Su currículum ha circulado en varias ocasiones por Florentino Pérez, pero nunca pudieron llegar a un acuerdo. Cuando Zinedine Zidane decidió renunciar para pasar más tiempo con su familia, se contactaron con el estratega argentino, pero el Tottenham no quiso soltarlo. Ahora todo puede ser distinto.

El técnico no estaría muy feliz dirigiendo a los 'Spurs' debido a que no logró completar el objetivo de las últimas tres temporadas y en esta nueva han perdido partidos que le impiden estar entre los primeros de la clasificación de la Premier League. Es por eso que no descarta cambiar de buzo y se pondría el de Real Madrid si llegan a un buen acuerdo. Daniel Levy, presidente del Tottenham, no le abriría las puertas de salida tan fácil a Mauricio.