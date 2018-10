Cristiano Ronaldo: "Florentino Pérez solo me miró como un negocio y nunca me habló con el corazón"

France Football ubicó a Cristiano Ronaldo y conversó en calidad 'de exclusiva', el portugués se soltó para confesar cada uno de sus pensamientos más personales. El portugués habló después de varios meses su verdadero motivo para salir de la Juventus, no se guardó nada y mató a Florentino Pérez.

Según cuenta Cristiano Ronaldo al medio informativo de Francia, reflexionó durante varias temporadas su salida del Real Madrid: "Cuando había informaciones que decían que quería partir, tenía la impresión de que el presidente no me frenaría, reflexioné sobre esta situación mientras estaba en España".

El motivo principal para salir de 'La Casa Blanca' fue algo que no tiene nada con lo deportivo, así lo contó Cristiano Ronaldo: "Sentía que en el interior del club, sobre todo por parte del presidente, no me consideraban como al principio. Los cuatro o cinco primeros años tenía la sensación de ser Cristiano Ronaldo. Luego menos".

Aquí es donde empieza el show contra Florentino Pérez, se olvidó que era su jefe y quien le pagaba su estratosférico sueldo durante 9 temporadas: "El presidente me miraba con ojos que no querían decir lo mismo, como si ya no fuera indispensable. Si me hubiera ido por una cuestión de dinero me habría ido a China, que me ofrecían cinco veces más".

Pero según Cristiano Ronaldo, no existe ningún resentimiento con su pasado club y desecha al conjunto 'madridista' de cualquier especulación sobre su situación legal, donde es señalado como un 'violador sexual': "Claro que esa historia interfiere en mi vida. Tengo una novia, cuatro hijos, una madre que se hace mayor, hermanas, un hermano, una familia de la que me siento muy cerca. Sin contar mi reputación, que es la de alguien ejemplar".

EL DATO:

Cristiano Ronaldo fichó por Juventus de Turín gracias a 112 millones de euros.