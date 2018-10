Boca Juniors vs Palmeiras EN VIVO GRATIS por FOX Sports: horario ONLINE, transmisión en DIRECTO, vía INTERNET y formaciones confirmadas por Copa Libertadores | GUÍA TV

Boca Juniors vs. Palmeiras VER EN VIVO ONLINE: la revancha entre los grandes equipos de Argentina y Brasil se dará este miércoles 31 de octubre (7.45 p.m. - hora peruana; 9.45 p.m. - hora argentina / vía FOX Sports) en el estadio Allianz Parque, de la ciudad de Sao Paulo, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2018. El ganador será rival de River Plate, que el último martes eliminó al Gremio de Porto Alegre.

Boca Juniors entrará al campo con la ventaja de la ida, pero sin Guillermo Barros Schelotto tras la suspensión de una fecha por el tribunal de Disciplina de la Conmebol. Palmeiras buscará aprovechar de esta baja para poder revertir el resultado.

La entidad advirtió además al técnico Schelotto y a Boca Juniors que de darse una reiteración de una infracción igual o similar ante el Palmeiras en Brasil, esta "será considerada como situación agravante" y podría tener duras consecuencias de cara a una eventual clasificación a la final de la Copa Libertadores.

En consecuencia, Gustavo Barros Schelotto, hermano mellizo del técnico, será quien dirija a Boca Juniors desde el banquillo contra Palmeiras.

Para el encuentro de este miércoles, Boca Juniors tuvo en cuenta al centrocampista colombiano Edwin Cardona, aunque sí fueron convocados sus compatriotas, el delantero Sebastián Villa y el mediocentro Wilmar Barrios.

Una de las dudas de Boca Juniors pasa por el arco, ya que Agustín Rossi recibió un golpe en la rodilla izquierda en el segundo tiempo de la derrota de su equipo ante el Gimnasia como visitante por 2-1 el sábado pasado. ¿Llegará ante Palmeiras?

En caso de que no consiga recuperarse a tiempo, será sustituido por el boliviano Carlos Lampe, jugador que le gana la puja al peruano Pedro Gallese.

Palmeiras confía en remontar el partido a Boca Juniors

Palmeiras saldrá con todo para revertir la desventaja de 2-0 del partido de ida ante Boca Juniors cuando lo enfrente este miércoles en el de vuelta en su casa del Allianz Parque para instalarse en la final de la Copa Libertadores de 2018.

Boca Junrios no tendrá en el banquillo a su entrenador, Guillermo Barros Schelotto, sancionado por la Conmebol debido al ingreso tardío de sus dirigidos para el reinicio del encuentro jugado el miércoles pasado frente al Palmeiras en el estadio la Bombonera de Buenos Aires.

Palmeiras, dirigido por el exseleccionador brasileño Luiz Felipe Scolari, confía en el buen momento del delantero Dudú para dar vuelta al marcador a Boca Juniors y así poder llegar a la final de la Copa Libertadores con el objetivo de conseguir el título del torneo después de 19 años cuando 'Felipao' también comandaba al elenco paulista.

Dudú se encuentra a tan solo un gol de igualar al delantero Vagner Love y de convertirse en el mayor artillero del Palmeiras en este siglo. Ante Boca Juniors tendrá una motivación extra, ya que este manifestó un total respeto y admiración por el cuadro argentino.

La plantilla del Palmeiras se encuentra muy motiva y sobra la fe para voltear el marcador a Boca Juniors y confía en llevar a la Copa Libertadores su buena racha en el Campeonato Brasileño, del que es líder y acumula 16 jornadas invicto.

En el Brasileirao, Palmeiras suma 63 puntos y, por si fuera poco, tiene una ventaja de 4 sobre su escolta, el Flamengo. ¿Será suficiente para vencer a Boca Juniors?

ALINEACIONES PROBABLES: BOCA JUNIORS VS PALMEIRAS

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez y Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique y Moisés; Willian, Miguel Borja y Dudú.

Entrenador: Luiz Felipe Scolari.

Boca Juniors: Agustín Rossi (Carlos Lampe); Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas René Olaza; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Ramón 'Wanchope' Abila y Sebastián Villa.

Entrenador: Gustavo Barros Schelotto.

Árbitro: el colombiano Wílmar Roldán, acompañado en las líneas por sus compatriotas Alexánder Guzmán y John Alexánder León.

Estadio: Allianz Parque de Sao Paulo.