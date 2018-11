Eduardo Berizzo, entrenador del Athletic de Bilbao ve a River Plate como campeón de la Copa Libertadores

El técnico argentino Eduardo Berizzo, entrenador del Athletic Club de Bilbao, ratificó que en la final de la Copa Libertadores que medirá al River Plate con el Boca Júniors va "con River", equipo en el jugó y triunfó como jugador, pero apuntó que para él lo más importante es que tanto en la ida como en la vuelta se viva "un partido de paz".

"Permitanme que no quiera entrar en detalles futbolísticos, creo que nosotros los argentinos, tan acostumbrados a la pasión que nos lleva a los límites, debemos reflejar que podemos vivir y disfrutar de un partido como el que va a suceder", apuntó el de Cruz Alta en la rueda de prensa previa al partido en el que su actual equipo, el Athletic, se medirá mañana al Espanyol.

PUEDES VER: Conmebol desestimó el reclamo de Gremio: ¡River Plate es finalista de Libertadores oficialmente!

"Es un partido único en una instancia única, en una instancia decisiva y definitiva, pero hay que priorizar que sea un disfrute para todos. Un partido en paz, un partido seguro, un partido donde ir sin otra preocupación que poder disfrutar de lo que pase. Desearía simplemente que lo vivamos así. Ganará el que gane, pero, si me pregunta, estoy a favor de River", reflexionó.

PUEDES VER: Ignacio Scocco salió lesionado y es duda para la final de la Libertadores [VIDEO]

Cuando se le cuestionó sobre si cree que, como dijo el presidente de Argentina, Mauricio Macri, expresidente de Boca, que el equipo que pierda ese duelo tardará 20 años en recuperarse, pidió que no hagan "declaraciones al límite". "No, creo que no. A eso me refería, a llevar las declaraciones al límite, a jugar con el extremo, con el drama. Me parece que debemos aprender a ubicar el partido donde se debe, que es un partido de fútbol y a la mañana siguiente todo el mundo deberá hacer lo que el día anterior", añadió.

EL DATO

Eduardo Berizzo en Argentina jugó en River Plate y Newell's Old Boy