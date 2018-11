Raphael Varane afirmó que él debería ganar el Balón de Oro

Rapahel Varane no vive un buen momento en el Real Madrid en este inicio de temporada, pero el curso pasado fue de ensueño. Más allá de haber ganado la Champions League por tercera vez de manera consecutiva se hizo también con la Copa del Mundo al derrotar a Croacia en la gran final que se jugó en Moscú el pasado julio.

Ante esa magnífica temporada que ha tenido, habló con 'France Football' y ha confesado que ha hecho todos los méritos posibles para ganar el Balón de Oro, algo que no será fácil ya que todos los boletos los tiene comprados Luka Modric y Antoine Griezmann para hacerse con el galardón personal. Sin embargo, dijo que no habrá peleas con sus compatriotas ni compañeros de equipo.

"No habrá problemas entre nosotros, no sería coherente pelearse por el Balón de Oro. Si un francés lo gana, estaremos contentos, sea el que sea", fueron las primeras palabras a la revista francesa que justamente organiza el premio. El defensor consideró que ha hecho todo lo posible para ganar el galardón en una temporada "extraordinaria".

"Ha sido un año dorado. Lo auténtico es lo que pasa en el campo. Me pongo en el lugar de los que votan y no me parece fácil, hay muchos jugadores extraordinarios que han hecho una temporada magnífica. El Balón de Oro tiene un prestigio excepcional. Te marca para toda la vida, pero no creo que me transforme. Considero que tengo las cualidades de un líder", confesó.