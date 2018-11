Instagram: Pontus Dahlberg, joven portero del Watford, sufrió terrible corte en la cabeza [VIDEO]

Los accidentes en el fútbol son el pan de cada día y los jugadores están expuestos a sufrirlas, no solo durante un enfrentamiento oficial, sino también en los entrenamientos. Esto sucedió en Inglaterra, más exactamente en la ciudad de Watford, donde el joven Pontus Dahlberg, jugador del club que tiene el mismo nombre, quedó lesionado.

Durante las prácticas que realizaba el equipo a cargo de Javi Gracia, el portero sueco de 19 años terminó con un corte en la parte izquierda de la frente. No se conoce la forma exacta del golpe que propició la profunda herida, pero los compañeros que estaban junto a Pontus Dahlberg aseguraron que pudo continuar sin problemas.

Con la finalidad de no generar el susto entre sus familiares y compañeros, el guardameta compartió un video en cuenta de Instagram, donde mostró su grave corte. “¡Gracias por todos los mensajes, me siento bien! Ahora me han cosido y pronto estoy listo para irme de nuevo. Necesitas pegarme más fuerte si quieres dejarme fuera”, detalló.

Los mensajes para que logre una rápida recuperación no tardaron en llegar, pero Pontus Dahlberg se mostró animado y sin dar alguna señal de preocupación. En Watford esperan que se recupere pronto y seguir trabajando con normalidad para, tal vez, pueda hacer su debut oficial en la Premier League.