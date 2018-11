VIRAL: apostador le juega 5 mil soles a Perú sobre Ecuador y se queda 'Chihuán'

La redes sociales nunca dejan de sorprender y en las últimas hora no ha sido la excepción, esto luego de que se conociera el caso de un apostador que le jugó una millonaria cifra al triunfo de la Selección Peruana sobre su similar de Ecuador, llevándose una ingrata sorpresa.

En un grupo de Facebook que tiene como fines compartir las 'fijas' de las casas de apuestas, un usuario compartió su cartilla jactándose de haber apostado la friolera cifra de 5 mil soles al triunfo de la 'blanquirroja' sobre los 'norteños' con la esperanza de ganar más de 8 mil soles.

No obstante, la suerte no estuvo de lado del apostador pues como se sabe Perú cayó 2-0 ante los 'norteños'. Los comentarios de 'solidaridad' en las redes no tardaron en llegar pues muchos aseguraron haberse quedado 'Chihuán' por confíar en el buen momento de la 'blanquirroja' y olvidar que en el fútbol cualquier cosa puede pasar.