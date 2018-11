¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la actuación de Christofer Gonzales ante Ecuador?

En conferencia de prensa, Ricardo Gareca habló sobre diversos temas relacionados a la derrota de Perú frente a Ecuador (2-0), entre ellos el desempeño de Christofer Gonzales.

En el cotejo ante el combinado norteño, 'Canchita' ingresó sobre los 65' y recibió la indicación del entrenador argentino que ubique en el centro del campo, pero el volante de FBC Melgar se recostó más por la banda derecha.

"Si se tiró para la derecha fue porque encontró un lugar ahí, pero no porque yo le haya dicho eso. La idea mía era que vaya por el centro y que busque asociarse con Benavente y con Farfán", dijo el 'Tigre', quien no quedó muy conforme con este movimiento.

"No era lo que estaba buscando. No me agrada esa posición para él", agregó Gareca.

Sin embargo, Gonzales tiene una chance de revancha este martes cuando la Selección peruana reciba a Costa Rica en el estadio de la UNSA, escenario que le es muy familiar y donde ha cumplido brillantes actuaciones con el 'dominó'.

EL DATO

Gonzales jugó ocho partidos con la blanquirroja y ha marcado un gol.