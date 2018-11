Periodista ecuatoriano: "Su clasificación al Mundial fue tirada a la basura por el buen partido de Ecuador" [VIDEO]

La selección de Ecuador se reencontró con el triunfo luego de haber realizado un cuestionable gira por Asia en donde enfrentó a las selecciónes de Qatar y Omán. Con la primera cayó sorprendentemente por 4-3, mientras que con la última igualó 0-0.

Los dirigidos por Hernán Darío Gómez cumplieron a carta cabal el papel establecidos. Justamente, las declaraciones del 'Bolillo', previo al duelo ante Perú, generaron polémica y cuestionamientos desde el vecino país. Esto fue analizado por un periodista norteño, quién además de resaltar el buen juego de su selección arremetió contra la Blanquirroja.

"Ecuador se aplica bien en la primera mitad y que evidentemente le faltaba lo que si tuvo en la segunda parte. Se complementó por dos cosas: Ayrton Preciado, no solo por lo que es como jugador sino también por lo que no es Jefferson Montero. Ecuador respondió a la altura en un partido donde no éramos favoritos", refirió tras el encuentro.

"Puedo decir que en el primer tiempo, contrario a lo dicho por Bolillo, previo a embarcarse para el duelo con Perú que Ecuador no puede competir. Ecuador sí puede competir con Perú. Ojalá sea igual el proceso para ir al Mundial sea idéntico al de Alemania 2006", añadió.

Siguiendo con su análisis, indicó que Perú cometió el error de pensar que podían pelear la Copa América luego de haber clasificado al Mundial y demostrar mejoría en su juego.

"Armando una fiesta, pensando que a lo mejor que estaban listo como nosotros en algún punto para ser campeones de la Copa América y el debut, la ratificación de su clasificación (a la Copa del Mundo) tirada a la basura por este muy buen partido de Ecuador", señaló.

"Digo buen partido de Ecuador porque en el primer tiempo, Perú solo le pegó una vez al arco. En el segundo no le pegó. Un tiro al marco y ninguno sobre los palos porque aquel error en salida de Achillier que facultó esa única opción de Perú (el disparo de Yotún) ni siquiera fue controlada por Alexander Domínguez, no tuvo que hacerlo", concluyó.