Paulo Dybala asegura que el plantel de Argentina quiere que se quede Lionel Scaloni [VIDEO]

La Selección Argentina nombró a Lionel Scaloni como DT de manera interina tras el fracaso en el Mundial Rusia 2018. Los jugadores argentinos están más que contentos con el trabajo que viene realizando Scaloni y no quieren que se vaya. Así lo ha confirmado Paulo Dybala en zona mixta luego de la victoria por 2-0 ante el combinado de México por amistoso internacional.

"Estamos trabajando muy bien con él y su cuerpo técnico nos apoya. Obviamente queremos que siga, pero no es una decisión nuestra. Él nos da mucha libertad y nos hace trabajar de una linda manera", fueron las primeras palabras de Paulo Dybala que se mostró contento por la victoria conseguida ante México.

Siguiendo en su discurso, agregó que "este es un grupo muy lindo donde todos tiramos para adelante y creo que con la ayuda de él podemos seguir de esta manera. En mi posición uno siempre quiere convertir, pero no tengo que ser egoísta en ese sentido. Me tocó asistir a un compañero y me voy contento porque el equipo ganó, pero no estoy intranquilo por no hacer un gol".

¿Un mensaje para 'La Pulga'? Como se recuerda, desde que Scaloni asumió como DT interino de la Selección Argentina nunca tuvo en su convocatoria a Lionel Messi. El crack de Barcelona podría dejar de ser tomado en cuenta por su equipo nacional si es que su tocayo se queda al mando. Al menos, por el momento, los jugadores quieren que Lionel Scaloni se quede.