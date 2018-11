Alfonso Pedraza habla del interés que tiene el Real Madrid por él

Real Madrid parece haber encontrado la brújula del triunfo con la llegada de Santiago Solari como director técnico. Luego de cuatro pruebas que dirigió de manera interina, se ganó la confianza de los dirigentes al ganar todos esos partidos y le renovaron el contrato como el estratega oficial hasta fines de la próxima temporada.

Sin embargo, sienten que el equipo no está completo y en los últimos días el nombre de Alfonso Pedraza ha rondado por el Santiago Bernabéu. El lateral zurdo del Villarreal podría ser el reemplazo de Marcelo en un futuro no muy lejano. El futbolista habló con 'Radio Marca' y aseguró que no sabe si es cierto, pero que sí le gustaría jugar para la 'Casa Blanca'.

"¿Interés del Madrid? Para mí es una motivación extra para seguir trabajando, para dar lo máximo de mí en el campo. Nunca sabes si es verdad o mentira, pero te lo tomas como una motivación", fueron las primeras declaraciones del futbolista del 'Submarino Amarillo' al respecto.

Más allá de ser una motivación para Pedraza, él admite que su sueño siempre ha sido jugar en un equipo de esa categoría y que anhela hacer cosas grandes en su futuro. "Eso es soñar a lo grande y claro que me encantaría jugar en un equipo así".