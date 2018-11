España planea candidatura conjunta a la Copa del Mundo 2030 con Portugal y Marruecos

El Mundial Rusia 2018 recién terminó hace unos meses, pero los planes a futuro sobre la futura organización del torneo más importante de selecciones ya se vienen realizando. Tras elegirse a Catar en 2022 y a Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Copa del Mundo del 2030 todavía no tiene anfitrión, pero los pretendientes ya aparecieron.

Según se pudo conocer, el presidente del Gobierno en España, Pedro Sánchez, tiene la clara intención de presentar una candidatura, pero no en solitario, pues tiene en mente unirse a Portugal y Marruecos. Como parte de esa idea, representante del gobierno viajó al país africano para reunirse al rey Mohamed VI y presentarle la propuesta, la que habría sido con buenos ojos.

Recordemos que el tema no es ajeno para Marruecos, pues estuvo luchó hasta el final para ser la sede del Mundial 2026, la que terminó perdiendo ante la unión de países de la parte norte de América. Sin embargo, las cosas no estarían del todo por buen camino ya que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales no ha estado al tanto de esta situación.

De la misma forma, los representantes de Portugal tampoco ven como posibilidad concreta la candidatura conjunta. “Es una idea que nunca nos ha sido oficialmente planteada. Cuando lo sea, tendremos naturalmente que estudiarla”, señaló el primer ministro portugués António Costa. Por parte de la FIFA están de acuerdo, pero el panorama debe aclararse antes para hacerlo posible.

EL DATO

Recordemos que Uruguay, Argentina y Paraguay también aspiran a organizar el Mundial 2030, ello al cumplirse un centenario desde el primer torneo.