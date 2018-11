Alemania vs Holanda: Quincy Promes y Virgil van Dijk igualan 2-2 ante los 'teutones' para avanzar al Final Four [VIDEO]

La Selección de Holanda sufría ante Alemania, pues caía por 2-0 desde el primer tiempo. La 'Naranja Mecánica' solo requería de un empate en la última fecha para avanzar al Final Four de la Liga de Naciones, dejando en el camino a la vigente campeona del mundo Francia.

Timo Werner y Leroy Sané adelantaron para la Selección Alemana y todo indicaba que se encaminarían a su primera victoria en la Liga de Naciones, pero terminó sin lograrlo. Tras algunas llegadas de peligro de Holanda, Quincy Promes (85') anotó el descuento con un gran remate desde fuera del área.

Manuel Neuer no logró hacer nada a pesar de su espectacular estirada, pero los dirigidos por Ronald Koeman no detuvieron sus ataques. Fue así que, sobre los 90 minutos, encontraron ese tan ansiado empate que los mete en el Final Four de la Liga de Naciones, no solo llenando de tristeza los corazones alemanes, sino también los franceses.

Un centro desde la derecha no pudo ser despejado por la defensa alemana y el balón le quedó a Virgil van Dijk, quien remató con pierna derecha e infló las redes. La locura holandesa se desató y ahora se enfocan en la siguiente etapa. La Selección de Holanda quiere volver a ser de temer en Europa.