Ver aquí River Plate vs Boca Juniors TOTALMENTE GRATIS EN VIVO INTERNET FOX Sports: Final de la Copa Libertadores en suspenso por incidentes en el Monumental

River Plate vs Boca Juniors jugarán este sábado 24 de noviembre (3.00 p.m. - hora peruana; 5.00 p.m. hora argentina / EN VIVO ONLINE VÍA FOX SPORTS Y FOX SPORTS 2) en el Estadio Monumental de Núñez, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, por la revancha de la gran final de la Copa Libertadores 2018.

2.03 p.m. (Perú); 4.03 p.m. (Argentina) "Es un desastre total, los jugadores están heridos, cortados. No están en condiciones de jugar al partido. Vamos a hablar con la Conmebol", Cristian Gribaudo, secretario de Boca Junios para Radio La Red.

2.00 p.m. (Perú); 4.00 p.m. (Argentina) Sin palabras...

AHORA | Imágenes fuera del Monumental muestra a hinchas de River pegándole bengalas en el cuerpo a los hijos para pasar el control policial en la puerta del estadio 🤦‍♂️pic.twitter.com/4cukRFvwuo — Popular (@populardiario) 24 de noviembre de 2018

1.51 p.m. (Perú); 3.51 p.m. (Argentina) La Conmebol evalúa suspender la final de la Copa Libertadores.

1.49 p.m. (Perú); 3.49 p.m. (Argentina) ¡Atención! Reportan que hay jugadores de Boca Juniors que no están para jugar ante River Plate por el gas lacrimógeno.

1.48 p.m. (Perú); 3.48 p.m. (Argentina) ¡Atención! Esta es la formación que eligió Guillermo Barros Schelotto en Boca Juniors: Andrada; Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Almendra, Sebastián Villa; Ramón Ábila.

1.43 p.m. (Perú); 3.43 p.m. (Argentina) Boca Juniors cuenta con 6 títulos de la Copa Libertadores: 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007; mientras que River Plate cuenta con tres en sus vitrinas: 1986, 1996 y 2015.

1.39 p.m. (Perú); 3.39 p.m. (Argentina) Periodistas argentinos lamentan el incidente por el bus de Boca Juniors.

Un escándalo la llegada de @BocaJrsOficial. Rompieron los vidrios de los micros y tiraron gas adentro. Los jugadores entraron tosiendo, con los ojos hinchados y desencajados de la bronca. — Martin Arevalo (@arevalo_martin) 24 de noviembre de 2018

La llegada de #Boca al Monumental, en un ómnibus con las ventanillas rotas y con los protagonistas bajo los efectos de los gases.

Hay jugadores vomitando en el vestuario. Total normalidad.

¿O no? Es la pasión, es la rivalidad.

¿O no? No se, es lo que me quieren explicar. — Daniel Arcucci (@daniarcucci) 24 de noviembre de 2018

1.37 p.m. (Perú); 3.27 p.m. (Argentina) ¡Atención! Así fue la accidentada llegada de los jugadores de Boca Juniors al campo de River Plate. Miles de hinchas millonarios arrojaron todo tipo de objetos al autobús donde iban el plantel Xeneize. ¡Lamentable!

1.34 p.m. (Perú); 3.24 p.m. (Argentina) Muchos jugadores de Boca Juniors terminaron cortados a causa de las astillas de los vidrios rotos. El plantel completo está con los ojos rojos a causa del gas lacrimógeno.

1.28 p.m. (Perú); 3.28 p.m. (Argentina) ¡Atención! El gas lacrimógeno fue de la Policía y no de los hinchas de River Plate. Una de las bombas de gas se metió por accidente en el vehículo que trasportaba a los jugadores de Boca Juniors.

1.26 p.m. (Perú); 3.26 p.m. (Argentina) "Nos tiraron de todo", señala Cali Izquierdo, jugador de Boca Juniors. Mientras que César Mantucci también explicó su versión de los sucedido: "El problema fue que los de la seguridad fueron desbordados y eso los obligó a tirar el gas pimientas que ingresó a los vehículos en los que veníamos nosotros y nos afectó".

"LA POLICÍA SE VIO DESBORDADA, TIRÓ GAS LACRIMÓGENO Y SE METIÓ EN NUESTROS VEHÍCULOS"#LibertadoresxFOX | César Martucci dialogó con @chiquitogarcia luego de los incidentes que sufrió #BocaxFOX en el ingreso al Monumental para aclarar lo que sucedió. pic.twitter.com/Efbe0DY7iE — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 24 de noviembre de 2018

Lo sucedido.

#CopaLibertadores INCIDENTES EN LA LLEGADA DE BOCA AL MONUMENTAL



Tiraron piedras al autobús y botes de gas pimienta, el bus está DESTROZADOpic.twitter.com/4U6h2lBoUj — Carrusel Deportivo (@carrusel) 24 de noviembre de 2018

1.13 p.m. (Perú); 2.13 p.m. (Argentina) Actualización: Según la cadena ESPN, no fue gas pimienta sino gas lacrimógeno lo que arrojaron al bus de Boca Juniors. Hinchas de River Plate rompieron las ventanas y el chofer quedó descompensado. La Policía de Buenos Aires trabaja para hallar a los responsables. Momentos de tensión en el superclásico del fútbol argentino. Ocho vidrios rotos. Los jugadores xeneizes llegaron al Monumental con los ojos rojos. Los más afectados fueron Carlos Tévez, Wanchope Ábila y Cristian Espinoza.

1.02 p.m. (Perú); 3.02 p.m. (Argentina) Así está el vestuario de River Plate previo al juego contra Boca Juniors.

1.01 p.m. (Perú); 3.01 p.m. (Argentina) El japonés que hincha por Boca Juniors envió un cálido mensaje al conjunto de Guillermo Barros Schelotto.

12.55 p.m. (Perú); 2.55 p.m. (Argentina) ¡Atención! Se reportan incidentes a las fueras del Estadio Monumental de Núñez.

12.50 p.m. (Perú); 2.50 p.m. (Argentina) El portero Gianluigi Buffon (Juventus) le envió los mejores deseos a su excompañero Carlos Tévez (Boca Juniors) para el clásico ante River Plate: "¡Hola, Carlitos! Te seguiré desde aquí y me gustaría verte feliz porque sé cuanto te gustaría hacer feliz a tu gente. Sin embargo, gana el deporte y gana el mejor. Un abrazo fuerte. ¡Vamos!".

12.40 p.m. (Perú); 2.40 p.m. (Argentina) ¡Atención! Los jugadores de Boca Juniors ya están en el autobús y se dirigen al estadio de River Plate.

12.39 p.m. (Perú); 2.39 p.m. (Argentina) Los hinchas de River Plate ya ingresan al estadio Monumental.

Ya en el monumental esperando por la gran final entre River y Boca, desde las 15 hs por @Sport890 https://t.co/T1KA6zEx3j — diego jokas (@diegojokas) 24 de noviembre de 2018

12.30 p.m. (Perú): 2.30 p.m. (Argentina) El autobús de River Plate partió hacia el Monumental de Núñez.

12.15 p.m. (Perú); 2.15 p.m. (Argentina) Tremendo banderazo de los simpatizantes del Xeneize.

12.00 m. (Perú); 2.00 p.m. (Argentina) Esta es la camiseta que utilizarán los once jugadores de River Plate.

El Manto Sagrado espera a los protagonistas en el vestuario. 👏🏻#JuntosSomosMásGrandes ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/GK7HFNXm2p — River Plate (@CARPoficial) 24 de noviembre de 2018

11.40 a.m. (Perú); 1.40 p.m. (Argentina) Tremenda la expectativa de los fanáticos de Boca Juniors.

11.35 a.m. (Perú); 1.35 p.m. (Argentina) Miles de hinchas se acercaron al lugar donde se hospedan los jugadores de Boca Juniors.

Es una fiesta.

11.30 a.m. (Perú); 1.30 p.m. (Argentina) El recorrido que harán los jugadores Boca Juniors al ingresar al campo del Monumental de Núñez.

🎥 ¡Este será el recorrido que deberá hacer el plantel para salir al campo de juego del Monumental!



¡Hoy, #JugamosTodos!#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/XD8jTiDetV — Boca Jrs. Oficial 🏆🏆 (@BocaJrsOficial) 24 de noviembre de 2018

11.25 a.m. (Perú); 1.25 p.m. (Argentina) La seguridad está garantiza.

Con motivo del trascendental encuentro que se jugará este 24 de noviembre, frente a Boca Juniors por la final de la Copa CONMEBOL Libertadores, el Club Atlético River Plate realizó un operativo con sus efectivos de seguridad.

Es por esto que las actividades deportivas y culturales se llevaron a cabo hasta las 7 de la noche (hora de Argentina), debido a los requerimientos solicitados por los organismos de seguridad.

En el barrido que se efectuó en las instalaciones del Club se encontraron 20 personas (socios, en su mayor parte) que permanecían dentro del Club, a la espera del partido de este sábado.

11.23 a.m. (Perú); 1.23 p.m. (Argentina) Este es el banderín para el superclásico River- Boca.

11.20 a.m. (Perú); 1.20 p.m. (Argentina) Los hinchas de River Plate hacen la fiesta a las afueras del Estadio Monumental de Núñez.

11.10 a.m. (Perú); 1.10 p.m. (Argentina) Así amaneció el césped del estadio del Monumental de Núñez. No hay rastros de lluvia. ¡Hoy habrá final!

11.05 a.m. (Perú); 1.05 p.m. (Argentina) El partido de ida disputado en La Bombonera, casa de Boca Juniors, culminó 2-2. ¡Ojo! El gol de visita no vale doble.

11.00 a.m. (Perú); 1.00 p.m. (Argentina) ¡Buenos días! Hoy tenemos la cobertura de la final de la Copa Libertadores que tendrá como protagonistas a los equipos de River Plate y Boca Juniors en el Monumental de Núñez.

ANTESALA: RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS

Los dos equipos más populares de Argentina (River Plate y Boca Juniors), que en el partido de ida jugado en la Bombonera igualaron 2-2, se enfrentan por primera vez en la final del torneo de clubes más importante del continente, la Copa Libertadores, que además, tendrá desde el año que viene una final a partido único en un estadio neutral.

River Plate

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, no podrá contar con uno de sus atacantes titulares, el colombiano Rafael Borré, por acumulación de tarjetas amarillas.

Ignacio Scocco, quien lo suele reemplazar, tampoco está disponible, en su caso por lesión en River Plate. Boca Juniors tiene esta gran ventaja sobre su eterno rival en el Monumental.

Por eso, el entrenador de River Plate analiza alinear un equipo con cinco centrocampistas o cinco defensores y un solo delantero: Lucas Pratto, quien fue autor de un gol en la ida que se disputó en la cancha de Boca Juniors.

El que sí regresará al equipo tras recuperarse de su lesión es el capitán y centrocampista de River Plate Leonardo Ponzio, quien se perdió el partido de ida disputado en la Bombonera el sábado 10 de este mes. Es el gran problema para la defensa de Boca Juniors.

Tanto el plantel de River Plate como Gallardo llevan varios días sin hablar con la prensa para evitar distracciones.

Al igual que en partido de ida, Marcelo Gallardo no podrá dar indicaciones en River Plate por una suspensión y su lugar en el banquillo será ocupado por el segundo entrenador: Matías Biscay, quien ha analizado los movimientos ofensivo al detalle de Boca Juniors

Boca Juniors

Boca Juniors, por su parte, decidió realizar este jueves por la tarde una práctica abierta al público en la Bombonera para que miles de hinchas puedan alentar al equipo en la previa de este partido tan importante frente a River Plate.

"Si te digo que no tengo ansiedad te voy a mentir. Son partidos únicos. Tenemos la posibilidad de quedar en la historia de Boca, estamos convencidos de que lo vamos a hacer. Cuando llegue el sábado hay que meternos y quedarnos con el partido, que es lo importante", dijo el centrocampista uruguayo Nahitan Nández, jugador de Boca Juniors, en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino del martes.

También habló en rueda de prensa el colombiano Wilmar Barrios, de Boca Juniors, quien aspira a quedar en la historia del club, como hicieron sus compatriotas Óscar Córdoba, Mauricio 'Chicho' Serna y Jorge 'el Patrón' Bermúdez.

"Me imagino quedando campeón, porque es un anhelo que tengo desde que llegué. Un punto que me hizo quedarme, para jugar la Copa Libertadores, pensando en lo que han hecho colombianos como Córdoba, 'Chicho' o Bermúdez, que hoy son recordados como si fuera ayer. Me entusiasma, me motiva, me pone feliz pensar que el sábado tengo 90 minutos para darlo todo, para conseguir esa hazaña que es quedar campeón de la Copa", explicó el jugador de Boca Juniors.

El delantero Cristian Pavón, que en la ida tuvo que ser reemplazado por lesión a los 26 minutos, no se recuperó y está prácticamente descartado. Sin embargo, el entrenador Guillermo Barros Schelotto lo incluyó en la nómina de citados.

El centrocampista colombiano Edwin Cardona y los delanteros Carlos Tevez, Mauro Zárate y Darío Benedetto luchan por su lugar en la alineación titular de Boca Juniors.

Además, el portero Esteban Andrada se recuperó de su lesión y es probable que regrese al once inicial, relegando a Agustín Rossi al banco.

Boca Juniors llegó a esta instancia al dejar en el camino al Libertad paraguayo (2-0 y 2-4) y a los brasileños Cruzeiro (2-0 y 1-1) y Palmeiras (2-0 y 2-2) en la fase eliminatoria.

River Plate, por su parte, superó a los argentinos Racing Club (0-0 y 3-0) e Independiente (0-0 y 3-1) y al brasileño Gremio (0-1 y 1-2).

Este encuentro, al igual que el de ida, se jugará únicamente con público local (River Plate).

HORARIO BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

VER GRATIS POR TV: RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS

Perú: Fox Sports Cono Sur.

Argentina: Fox Sports Cono Sur y Fox Sports Premium Argentina.

Chile: Fox Sports Cono Sur.

España: Movistar +, Movistar Liga de Campeones y #Vamos.

Colombia: Fox Sports Cono Sur.

México: Fox Sports Cono Norte.

Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass.

Ecuador: Fox Sports Cono Sur.

Uruguay: Fox Sports Cono Sur.

Paraguay: Fox Sports Cono Sur.

Venezuela: Fox Sports Cono Norte.

Bolivia: Fox Sports Cono Sur.

Brasil: SporTV, FOX Sports 1 Brasil.

Guatemala: Fox Sports Cono Norte.

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte.

Honduras: Fox Sports Cono Norte.

República Dominicana: Fox Sports Cono Norte.

Panamá: Fox Sports Cono Norte.

El Salvador: Fox Sports Cono Norte.

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte.

Australia: SBS Live, SBS.

Austria: sportdigital, Sport1 + Germany, DAZN.

Belice: Fox Sports Cono Norte.

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport 2.

Croacia: Arena Sport 2.

Dinamarca: Eurosport 2 Denmark y Eurosport Player Denmark.

Francia: RMC Sport 2 y RMC Sport en direct.

Alemania: DAZN, Sport1 + Germany y sportdigital.

Indonesia: Super Soccer TV.

Internacional: Bet365 y Fanatiz.

Irlanda: BT Sport Live y BT Sport 2.

Israel: Sport 3.

Italia: DAZN Italy.

Luxemburgo: RMC Sport 2.

Antigua República Yugoslava de Macedonia: Arena Sport 3 Serbia.

Mauricio: RMC Sport 2.

Monaco: RMC Sport 2.

Montenegro: Arena Sport 3 Serbia y Arena Sport 2.

Holanda (Países Bajos): Fox Sports Go y Fox Sports 4.

Noruega: Eurosport Player Norway y Eurosport Norway.

Polonia: Sportklub Poland.

Serbia: Arena Sport 3 Serbia y Arena Sport 2.

Eslovenia: ŠTV 2.

Suecia: Eurosport Player Sweden y Kanal 9 Sweden.

Suiza: DAZN y sportdigital.

Turquía: S Sport+.

Emiratos Árabes Unidos: Abu Dhabi Sports 2 y Abu Dhabi Sports 3.

Inglaterra (Reino Unido): BT Sport Live, FreeSports TV UK y BT Sport 2.

¿CÓMO VER EL CLÁSICO RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS EN TELEVISIÓN POR CABLE DE ARGENTINA?

TNT: Canal 46 (abono básico) o 305 (sistema digital) de Cablevisión. En Telecentro, canal 407 y en DirecTV, en el 502.

Fox Sports 2: Canal 25 (básico) o 106 (digital) de Cablevisión. En Telecentro, canal 102 y 608 en DirecTV.

Fox Sports Premium: En Cablevisión será la señal número 123 y en Telecentro la 111. En DirecTV se ubica en el canal 604.

TNT Sports: Canal 124 para Cablevisión y 112 para Telecentro. En DirecTV se verá por el canal 603.

PROGRAMACIÓN Y GUÍA DE CANALES DEL RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS

DIRECTV Sports

FOX Sports 1: Canal 604.

FOX Sports 2: Canal 608.

DIRECTV Sports HD

FOX Sports 1 HD: Canal 1604.

FOX Sports 2 HD: Canal 1605.

MOVISTAR

FOX Sports 1: Canal 504

FOX Sports 2: Canal 502.

MOVISTAR HD

FOX Sports 1 HD: Canal 744.

FOX Sports 2 HD: Canal 745.

CLARO

FOX Sports 1: Canal 61.

FOX Sports 2: Canal 62.

CLARO HD

FOX Sports 1 HD: Canal 520.

FOX Sports 2 HD: Canal 518.

RADIOS DEL SUPERCLÁSICO EN VIVO: RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS

Para aquellos que no podrán ver el superclásico entre River Plate y Boca Juniors por televisión o vía móvil, las radios serán otra opción importante. Aquí la relación de las emisores disponibles con los relatores argentinos de tu preferencia.

- Somos Radio (AM 530): Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo y Alejandro Fabbri.

- Radio Continental (AM 590): Leonardo Gabes y comenta Santiago Russo.

- Radio Rivadavia (AM 630): Atilio Costa Febre-Silvio Chattas (River Plate) y Julio Pavoni-Roberto Leto (Boca Juniors).

- Radio Mitre (AM 790): Gabriel Anello y Gustavo Lombardi.

- Radio La Red (AM 910) Rodolfo De Paoli y Gustavo López.

- Radio 990 (AM 990): Martín Perazzo, Fernano Niembro y Héctor Veira.

- RPP (89.7 FM - PERÚ): Daniel Kanashiro y Diego Rebagliati.

ALINEACIONES PROBABLES: RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; y Lucas Pratto.

Entrenador: Matías Biscay.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Edwin Cardona, Ramón Ábila y Sebastián Villa.

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.

FRASES RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS

1) "Pagaría por jugar contra Boca Juniors", de Ariel Ortega, leyenda de River Plate.

2) "La respuesta a esa pregunta es fácil ¿cómo no lo voy a querer a Boca Juniors, si me dio de comer toda la vida?", sentenció Ángel Labruna, primero delantero y después entrenador de River Plate.

3) "Usted hágale goles a River Plate. Del resto, despreocúpese", le ordenó el presidente de Boca Juniors, Alberto J. Armando, al delantero brasileño Paulinho Valentim a su llegada al club.

4) "Ser hincha de River Plate es una bendición, loco. No sé cómo se puede ser hincha de Boca, no lo entiendo... Yo los veo y, pobrecitos", dijo el portero Ángel Comizzo en 2005.

5) "Boca Juniors jugó a lo Boca y River Plate a lo River. Jugaron un gran primer tiempo y en el segundo se les cayó la bombacha", Diego Maradona.

6) "Ese señor de ahí me está insultando y no sé quién es", dijo Guillermo Barros Schelotto, hoy técnico de River Plate, al árbitro Héctor Baldassi en alusión a Hernán Díaz, de River.

7) "Nunca viví un silencio tan grande en una cancha como en el gol de Carlos Tevez", dijo el árbitro Baldassi (Copa Libertadores de 2004).

8) "En los años que fui jugador de River Plate, nunca saludé a un jugador de Boca. Así lo sentía y lo hice siempre", fue la expresión contundente de Carlos Santamaría, defensor de la década del 30.

MÁXIMAS GOLEADAS DE RIVER PLATE:

Campeonato 1941: River Plate 5 Boca Juniors 1

Campeonato 1942: River Plate 4 Boca Juniors 0

MÁXIMAS GOLEADAS DE BOCA JUNIORS

Campeonato 1959: Boca Juniors 5 River Plate 1

Nacional 1982: River Plate 1 Boca Juniors 5

GOLEADORES DE LOS BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Ángel Labruna (River Plate): 16 goles.

Oscar Más (River Plate): 12 goles.

Paulo Valentim (Boca Juniors): 10 goles.

Carlos Morete (River Plate): 9 goles.

Martín Palermo (Boca Juniors): 9 goles.

Bernabé Ferreyra (River Plate): 8 goles.

BOCA JUNIORS VS RIVER PLATE: JUGADORES CON MÁS CLÁSICOS

Reinaldo Merlo (River Plate): 42 partidos.

Hugo Gatti (ambos): 38 partidos.

Silvio Marzolini (Boca Juniors): 37 partidos.

Ángel Labruna (River Plate): 35 partidos.

Roberto Mouzo (Boca Juniors): 35 partidos.