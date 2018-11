Martín Liberman lanzó duro comentario contra la sociedad argentina por el River vs Boca

Mediante su cuenta de Twitter, Martín Liberman descargó toda su ira por los incidentes ocurridos en la previa del River Plate vs Boca Juniors.

"¡Qué asco! Sociedad de cuarta. Agresiva, violenta. me da mucha pena ser parte de todo esto. El nivel de odio de la gente está en su máxima expresión. Hoy perdimos todos. No hay salida. La involución es constante", señalaron

La cosa no quedó ahí, ya que indicó que en para él el partido no debería jugarse: "Para mi NO debería jugarse hoy en estas condiciones".

Que asco! Sociedad de cuarta. Agresiva, violenta. me da mucha pena ser parte de todo esto. El nivel de odio de la gente está en su máxima expresión. Hoy perdimos todos. No hay salida. La involucion es constante. Para mi NO debería jugarse hoy en estas condiciones. — Martin Liberman (@libermanmartin) 24 de noviembre de 2018

Como se recuerda, la Conmebol confirmó que el partido se jugará sí o sí. La hora programada será a las 7:15 p.m. (hora argentina) y 5:15 p.m. (hora peruana)

Gran protagonista de esta decisión fue en parte al presidente de la FIFA, Gianni Infantino quien ordenó que la final se juegue a como dé lugar.