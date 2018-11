Barcelona vs PSV EN VIVO ONLINE : día, hora y canal por el grupo B de la Champions League

Barcelona vs PSV chocan este miércoles 28 desde Eindhoven por la penúltima fecha del grupo B de la Champions League. Partido va transmitido EN VIVO ONLINE por Fox Sports Latinoamérica y Movistar+ en España a las 15:00 horas. Cuadro culé prácticamente está clasificado a la siguiente fase.

El Barcelona jugará en Eindhoven con siete bajas y el objetivo es lograr una victoria que le clasifique para los octavos de final de la Liga de Campeones como primero del Grupo B.

El conjunto azulgrana, que ya está matemáticamente clasificado como segundo, es líder de su grupo con 10 puntos, tres más que el Inter de Milán.



Un triunfo, incluso un empate si los italianos no ganan en Wembley al Tottenham, le bastaría para lograr su propósito a una jornada del final.



Tendrá que hacerlo sin el meta Jasper Cillessen, los defensas Sergi Roberto y Thomas Vermaelen, los centrocampistas Arthur Melo, Rafinha Alcántara y Sergi Samper y el delantero Luis Suárez.



Todos ellos están lesionados, aunque el caso más grave es el de Rafinha, que el próximo 4 de diciembre será operado de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y ha dicho adiós a la temporada.





Ernesto Valverde, por tanto, tendrá que hacer varios cambios en el once titular que sacará en el Philips Stadion y donde sí podrán actuar Ivan Rakitic y Philippe Coutinho, aunque solo el brasileño parece que jugará de inicio.



El técnico del conjunto azulgrana podría recuperar el 4-3-3, dando entrada Munir el Haddadi como recambio natural de Luis Suárez en la posición de '9' y Ousmane Dembélé, que podría recuperar la titularidad, por banda derecha. Como siempre, Leo Messi tendrá total libertad en ataque partiendo desde la derecha.



En el centro del campo, Coutinho podría reaparecer con volante izquierdo, con Arturo Vidal de interior derecho y Sergio Busquets como pivote.



El PSV Eindhoven, farolillo rojo del grupo con un solo punto, recibe al Barça con el objetivo de sumar su primera victoria y mantener sus opciones de escalar hasta el tercer puesto, que le proporcionaría el pase a la Liga Europa.



El Philips Stadion, con capacidad para 35.000 espectadores, ha colgado el cartel de 'No hay billetes' y su afición espera que su equipo rompa su mala racha ante equipos españoles: una sola victoria en los últimos 21 partidos.



Los malos resultados del PSV Eindhoven en Europa contrastan con su gran temporada en la Eredivisie neerlandesa, la cual lidera de forma apabullante tras vencer los trece encuentros disputados hasta el momento, lo que le permite sacar cinco puntos al segundo, el Ajax, y trece al tercero, el Feyenoord.



Al contrario que Valverde, el entrenador del PSV, Mark van Bommel, podrá contar con toda su plantilla, a excepción del centrocampista Ryan Thomas, lesionado desde agosto.



La defensa azulgrana deberá estar atenta a la letal pareja que forman el mexicano Hirving Lozano, que marcó dos goles el pasado sábado contra el Herenveen, y el delantero Luuk de Jong, máximo goleador del campeonato holandés con doce tantos.



Ésta será la octava vez que el Barcelona y el PSV se vean las caras. El balance es claramente favorable a los azulgranas, con tres victorias, tres empates y una sola derrota, en Eindhoven (3-0), en las semifinales de la Copa de la UEFA de la temporada 1977-78.

PSV VS BARCELONA POSIBLES ALINEACIONES

PVS: Zoet; Angeliño, Viergever, Schwaab, Dumfries; Hendrix, Pereiro, Rosario; Malen, De Jong y Lozano.

Entrenador: Van Bommel

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arturo Vidal, Coutinho; Messi, Munir y Dembélé.

Entrenador: Ernesto Valverde

Árbitro: Pavel Královec (CZE)

Estadio: PSV Stadion

Horario: 15:00 horas



