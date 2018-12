Werder Bremen vs Düsseldorf EN VIVO: con Claudio Pizarro, chocan por la Bundesliga

Werder Bremen recibirá este viernes por la tarde (2:30 p.m. / hora peruana) al Düsseldorf por la fecha 14 de la Bundesliga en el Weserstadion. El encuentro lo podrás ver totalmente gratis y EN VIVO por la señal televisiva de Fox Sports. Si no tienes el canal contratado, podrás seguir las incidencias en el minuto a minuto que te ofrece Líbero en su página web.

El conjunto visitante llega a este encuentro luego de caer en casa por la mínima diferencia con el Mainz 05 en lo que fue la última jornada que disputó por la Bundesliga. A pesar de que el Düsseldorf tuvo más tiempo el balón en su control y pateó más veces al arco, el único gol del partido lo hizo Mateta para los visitantes.

💬 #Klaassen a modo de cierre: "El año pasado en el Everton tuve mucha presión negativa. Pero no lo siento como algo negativo, sino como una bonita presión. El estado de ánimo es bueno. Y si quieres lograr grandes cosas, también necesitas algo de presión". #Werder pic.twitter.com/OtVkSnMVP4 — SV Werder Bremen ES (@werderbremenES) 5 de diciembre de 2018

Werder Bremen, por su parte, no conoce victorias en la Bundesliga desde hace cuatro fechas. Cayó ante Mainz 05, Monchengladbach y, luego del empate con Friburgo, ante el Bayern Múnich en lo que fue la última fecha que jugó por la primera división del fútbol teutón. No caben dudas de que intentarán levantarse y para eso el entrenador pondrá a su mejor once posible.

Resumen Werder Bremen 1-2 Bayern Múnich / Bundesliga 2018/2019

La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue hace cinco temporadas. Exactamente el 13 de abril del 2013. En esa fecha, el Werder Bremen fue visitante y pudo sacar un empate a dos tantos. Inició ganando el local con gol de Reisinger, pero Junuzovic igualó las acciones en el primer tiempo. El futbolista que abrió el marcador volvió a aparecer para adelantar a los locales, pero un autogol de Latka a falta de veinte minutos decretó el 2-2 final.

¿Y las apuestas? Muchos preguntan últimamente por las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este partido. El favorito, según Betsson, es Werder Bremen. Los locales tienen una cuota de 1.70 por cada sol apostado. El empate tiene una cuota de 4.20, mientras que el triunfo de Düsseldorf está en 4.85. Habla, ¿le metes?

Posibles alineaciones del Werder Bremen vs Düsseldorf

Werder Bremen: Pavlenka, Selassie, Langkamp, Veljkovic, Augustinsson, Sahin, M. Eggestein, Klaassen, Osako, Kainz y Harnik.

Düsseldorf: Rensing, Bormuth, Zimmermann, Bodzek, Kaminski, Zimmer, Stoger, Fink, Giesselmann, Lukebakio y Hennings.