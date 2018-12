César Luis Menotti: "Es agravante e irrespetuoso que no se juegue en Argentina"

Las críticas por la realización del River Plate - Boca Juniors en Madrid no cesan ni a 24 horas del pitazo final. César Luis Menotti, técnico campeón del mundo con Argentina en 1978, fue punzante con su opinión y lamentó que el negocio hoy por hoy gobierne de forma inevitable el fútbol.

"El partido se debió jugar el mismo día que estaba estipulado en el estadio de River. A mí me han apedreado también cuando iba en el bus del Barcelona cuando fuimos a jugar ante el Espanyol. Estas cosas siempre han pasado a causa de gente que no está en su sano juicio, pero es normal", explicó Menotti al programa SER Deportivos de la Cadena SER.

Para el también exestratega de Boca, el fútbol como negocio es otro de los grandes males en la actualidad. "Este es un cierre de año lamentable, muy lamentable, pero el mundo de los negocios está devorando todo. La decadencia de la desculturización es tremenda y no hacemos nada por corregirla. Vale más la recaudación que el contenido y así nos va", señaló.

Finalmente, aseveró que los grandes perjudicados son los hinchas que compraron su entrada para el partido en Argentina. "No es suficiente para faltarle el respeto a las 60 mil personas que estaban desde las seis de la mañana esperando en la cancha para comprar su entrada; familias con niños…, un 30% viene del interior, reservó hoteles y tomó un bus para llegar a la capital", comentó, al mismo tiempo que acotó que "me parece agravante e irrespetuoso que por cuatro personas que apedrearon un bus se juegue en otro escenario que no sea en la cancha de River, pero no lo digo porque sea en España, sino en cualquier otro sitio".

EL DATO

El clásico empezará mañana a las 2:30 p.m. hora peruana.