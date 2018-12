Carlos Lampe después de no jugar ni un solo minuto en Boca Juniors regresa a Huachipato [FOTOS Y VIDEO]

Meses atrás se habló mucho sobre la llegada de Pedro Gallese al cuadro de Boca Juniors, donde en teoría era una opción fuerte y fija hasta que apareció en las negociaciones el portero boliviano, Carlos Lampe. Ahí la suerte se echó para el titular indiscutible de Ricardo Gareca en la Selección Peruana de Fútbol.

Porque a los pocos días Boca Juniors hizo oficial la contratación del arquero nacido en el país hermano de Bolivia, siendo un movimiento que sacudió el presente prácticamente hecho de Pedro Gallese en el cuadro 'xeneize', en México la situación de 'Los Tiburones de Veracruz' era no ponerle trabas al 'Pulpo' para disputar un sueño como la Copa Libertadores.

'La Muralla Altiplánica' finalmente llegó en condición de préstamo desde el Huachipato en Chile, para disputar exclusivamente la Copa Libertadores 2018, Pedro Gallese ya no tenía ninguna chance en Boca Juniors. Pero para los planes del boliviano no se dieron las cosas, su presente estuvo marcado con tener protagonismo prácticamente nulo en el equipo 'azul y oro' debido a que no sumó ni un minuto con el buzo xeneize.

En Argentina se preguntan ¿Cuál fue su mínima participación?, la respuesta es clara, estuvo como suplente en los dos partidos de la serie de semifinales ante el Palmeiras de Brasil y en la primera final contra River Plate, la que se jugó en terreno argentino (La Bombonera). Después se metió en el grupo de concentrados para viajar a España, y finalmente quedó afuera del banco porque Rossi y Andrada se llevaron los créditos de Guillermo Barros Schelotto.

Entonces el premio consuelo del actual futbolista de Huachipato es la experiencia de haber vivido unos duelos espectaculares como espectador VIP, porque 'El Mellizo' no terminó de darle la confianza de pararse bajo los parantes de Boca Juniors. Aunque dentro de lo material está la medalla de subcampeón, recuerdo que recibió el día de ayer después de haber jugado en el terreno del Real Madrid.

EL DATO:

Pedro Gallese se encuentra en la lista de transferibles para Veracruz.

