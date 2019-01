Nilson Loyola: "Mi vida está marcada por FBC Melgar, les agradezco la oportunidad" [FOTO]

Cuando Nilson Loyola es relacionado actualmente con el fútbol peruano se le pone en cuestión su paso por FBC Melgar, equipo donde hizo gran parte de su carrera profesional, porque lo acogió desde muy joven y lo proyectó para ser un jugador de categoría 'exportación', tal cual como pasó últimamente. El lateral izquierdo peruano está trabajando con el cuadro de Goias en la pre-temporada 2019.

Un producto netamente del cuadro de Melgar, así se puede presentar tranquilamente a Nilson Loyola quien después de 5 temporadas generó una conexión especial con el pueblo Arequipeño. Dejando de lado un poco la carrera formativa que realizó en las divisiones menores de Sporting Cristal. Con todos estos detalles 'El Jet' emigró al fútbol brasileño.

En una nota para 'EMA Noticias' medio informativo de nuestro país, en la zona sur específicamente, Nilson Loyola respondió diversas preguntas que hacen hinchar el pecho a los fanáticos del cuadro 'characato'. El hijo pródigo de Arequipa sacó su lado más interno y se deshizo en elogios hacia sus 'hermanos dominos'.

¿Qué significó Melgar en tu carrera?

"En primer lugar, Melgar es mi casa, significa mucho para mí. El club marcó mi vida en un momento donde no sabía si seguir con el fútbol o dedicarme a otra cosa, entonces llegó esta posibilidad de ir a Arequipa y me marcó mucho. Me dieron la oportunidad de ser futbolista profesional y estoy muy agradecido con el profesor Juan Reynoso, que fue quien me llevó, con Jader Rizqallah, con los dirigentes, con cada compañero. Me siento muy feliz de haber sido parte de este lindo club y bueno, siempre están las puertas abiertas. Yo me iba a quedar, porque tengo un gran cariño al equipo y porque mi pensamiento siempre era permanecer en Melgar hasta dar el salto al extranjero y así fue. La dirigencia me apoyó en ese paso".

¿Cómo se dio tu llegada al Goiás?

Acabó mi contrato el 2018 y quedé libre, y justo hubo esta oportunidad de venir a Goiás. Todo el mundo piensa que fue una venta o un presupuesto mayor. La verdad, fue una bonita oportunidad de venir a Brasil a mostrarme, a poder pelear el puesto. Estoy aquí compitiendo y esperando que todo salga bien.

¿Algún mensaje para la hinchada rojinegra?

Solo agradecer a la gente de Arequipa. Hubo pifias, aplausos, felicitaciones, es parte de la carrera de un futbolista. Yo siempre estoy agradecido con la dirigencia, en especial con la gente que me hizo sentir muy querido en Arequipa. Así lo comenté en mis redes sociales cuando me despedí del club, que estaba agradecido con la misma ciudad porque mi último hijo nació allá. Espero algún día poder regresar.

EL DATO:

Nilson Loyola fue parte de la Selección Peruana que compitió en Rusia 2018.